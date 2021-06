Kiel

„Die Wirksamkeit der einmaligen Astrazeneca-Impfung lässt nach etwa 100 Tagen messbar nach“, erklärt dazu Prof. Siegfried Görg, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin des UKSH am Campus Lübeck. Daher sollte nur in Einzelfällen und bei wichtigen Gründen ein längerer Abstand zwischen den beiden Impfungen gewählt werden. Das gelte auch für die zwei Impfungen mit den Vakzinen von Biontech und Moderna, bei denen der von der Ständigen Impfkommission empfohlene Maximalabstand bei sechs Wochen liegt. „Die Wirksamkeit der Erstimpfung lässt nach und erst durch die Zweitimpfung erhält man einen sehr guten länger andauernden Impfschutz“, so Görg.

Wichtig sei zudem, dass der Wechselwunsch von einmal vereinbarten Impfterminen die Impfzentren und die Praxen vor ungeheure logistische Herausforderungen stelle, wenn kein Impfstoff verfallen soll.

Corona-Frage des Tages: Was wollen Sie wissen?

