„Ich bin am Sonntag von Mallorca, also einem Risikogebiet, zurückgekommen und will mich testen lassen, um die Quarantäne zu verkürzen. Rückkehrer aus Risikogebieten sollen nach der neuen Teststrategie ja vorzugsweise einen Schnelltest machen. Aber geht das?“, will eine Leserin wissen.