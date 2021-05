Kiel

Nicht nur Bürger fordern eine Verkürzung des Impfabstands. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat die Ärzte aufgefordert zu überlegen, ob sie ihren Patienten den Minimalabstand von vier Wochen bei der Impfung mit Astrazeneca anbieten wollen. Die Weltgesundheitsorganisationen empfiehlt einen Abstand von zwölf Wochen, die Ständige Impfkommission von neun bis zwölf Wochen, weil dann die Schutzwirkung am höchsten sei. Die Ärzte sollen sich zwar an die Empfehlung halten, müssen es aber nicht. Denn, so erklärt der Sprecher des Gesundheitsministeriums, zwingend eingehalten werden müssen nur die Zulassungsbedingungen der Europäischen Arzneimittelbehörde. Danach muss die Zweitimpfung beim Wirkstoff von Astrazeneca im Abstand von vier bis zwölf Wochen erfolgen. Die Entscheidung liegt also beim Arzt. Mediziner erwarten nun verstärkt Termin-Diskussionen.

