Osterferien könnten verlängert werden

Bekommen Schleswig-Holsteins Schüler bereits ab Montag frei? Sozialminister Heiner Garg (FDP) kündigte am Donnerstagabend an, dass die Osterferien möglicherweise ausgeweitet werden. Er werde das am Freitag im Kabinett vorschlagen, das angesichts der Coronakrise zu einer Sondersitzung zusammenkommt.