Kiel

Frau Hacke, Herr Weisser, lassen wir Corona kurz links liegen. Wie kann man ganz allgemein das Herz-Kreislauf-System fit halten?

Burkhard Weisser: Bewegung ist ein zentraler Faktor. Mindestens drei Tage die Woche, am besten täglich mindestens 30 Minuten moderate Belastung. Also dass man, wenn keine Kontraindikation besteht, leicht außer Atem kommt, leicht anfängt zu schwitzen, schnelles Gehen, langsames Laufen, Fahrradfahren.

Claudia Hacke: Neben Bewegung ist auch eine gesunde Ernährung und Stress vermeiden sehr wichtig – und dass man versucht, ein normales, gesundes Körpergewicht zu haben.

Was für eine Bewegung?

Hacke: Zunächst einmal ist das vor allem Alltagsaktivität. Dazu gehört Treppen laufen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren – und möglichst wenig Sitzen . Es ist die Alltagsaktivität, die eine gesundheitswirksame Rolle spielt, die jetzt aber aufgrund der Corona-Pandemie wegen der Kontaktbeschränkungen oder Quarantäne oft wegfällt, weshalb sich zurzeit immer mehr Menschen weniger bewegen. Und dann ist natürlich auch der Sport wichtig, wie Joggen oder ins Fitnessstudio gehen – eben eine Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining.

Weisser: Wenn man die Alltagsaktivität messen will, kann man sagen: 7000 bis 10 000 Schritte am Tag zum Beispiel mit einem Schrittzähler gemessen, reichen aus.

Und die Ernährung?

Weisser: Als Faustregel könnte man sagen: mindestens dreimal täglich frisches Obst oder Gemüse, tendenziell eher Gemüse, und dann jeweils etwa eine Hand voll. Das wäre schon mal ein guter Einstieg. Kurz: eine salz- und fettarme Ernährung, keine kurzkettigen, schnell wirksamen Kohlehydrate wie Weißmehlprodukte, Süßigkeiten, industriegefertigte Nahrungsmittel. Die sind eher ungünstig.

Hacke: So wenig wie möglich stark verarbeitete Lebensmittel, so gut es geht auf natürliche Lebensmittel zurückgreifen wie frisches Gemüse, Obst, Nüsse, Samen oder Fisch.

Veränderung ist in jedem Alter sinnvoll

Tabak, Alkohol, Zucker – Was macht der Lebensstil aus?

Hacke: Wir wissen heute aus Studien, dass ein gesunder Lebensstil selbst bei Menschen, die ein ungünstiges genetisches Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Risiko deutlich senken kann für das Eintreten von Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Weisser: Es ist nie zu spät. Selbst, wenn man bis zum Alter von 60 Stress, ungesunde Ernährung, Übergewicht hatte, kann man mit einer Änderung des Lebensstils sein Risiko deutlich reduzieren.

Was sind die häufigsten Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems?

Weisser: Die entstehen aufgrund einer Atherosklerose, also einer Gefäßverkalkung. Diese führt zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Auch die Herzschwäche ist oft ein Resultat dieser Verkalkung wegen der schlechteren Durchblutung der Organe. Risikofaktoren für eine Verkalkung sind Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen, Stress.

Hacke: Die gute Nachricht dazu ist, dass wir durch einen guten Lebensstil, wozu ja auch viel Bewegung gehört, positiv auf diese Risikofaktoren einwirken und so das Risiko für diese Erkrankungen signifikant senken können.

Wie verändert sich das alles mit dem Altern?

Hacke: Es gibt ja diesen schönen Spruch ,use it or lose it‘, also ,benutze es, sonst verlierst du es‘. Und so ist es auch mit unserem Körper, was das Gehirn, die Muskulatur und den Stoffwechsel betrifft. Die Muskulatur, die wir nicht benutzen, die verlieren wir. Das tritt ungefähr ab dem Alter von 30 ein. Wenn wir mit dem Altern dieser Abnahme der Muskulatur nicht entgegenwirken, dann verlieren wir sie, was sich wieder negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirkt.

Weisser: … und nicht das, sondern auch auf den Stoffwechsel, die Risikofaktoren und die Gefäßelastizität.

Das sind die Experten Die Experten Dr. Claudia Hacke (35) hat von 2005 bis 2010 an der CAU Kiel Sportwissenschaften, Ernährungswissenschaften und Psychologie studiert. Vier Jahre später promovierte sie am Institut für Sportwissenschaft der CAU in der Abteilung Sportmedizin. Seit Oktober 2018 ist Claudia Hacke wissenschaftliche Mitarbeiterin am UKSH Campus Kiel, seit April 2019 außerdem am Institut für Sportwissenschaft. Sie ist die Fachfrau für Präventions- und Rehabilitationssport und in diesem Bereich als Trainerin und Referentin in Aus- und Fortbildung tätig. Prof. Dr. med Burkhard Weisser (60) ist Facharzt für Innere Medizin und Sportmedizin. Seit 2004 ist er Professor der Sportmedizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und leitet das Institut für Sportwissenschaft. Sein Spezialgebiet sind Sport und Bewegung bei Herz-Kreislauferkrankungen, speziell im Bezug auf Bluthochdruck.

Frustessen und Bewegungsmangel sind Probleme

Homeoffice, Quarantäne, Kontaktbeschränkung: Was macht die Corona-Pandemie mit uns?

Weisser: Ich glaube, es gibt eine Zweiteilung. Es gibt viele, die ihre sportliche Aktivität beibehalten oder sogar erhöht haben. Und es gibt auch eine große Gruppe, die durch Homeoffice und Kontaktbeschränkungen deutlich weniger Sport macht, weniger Vereinssport, aber auch weniger individuellen Sport. Ich glaube, dass es eine große Gruppe gibt, die durch Corona ein Problem hat.

Hacke: Die, die sich schon vorher immer schwer getan haben mit Sport und Bewegung, die machen vermutlich jetzt deutlich weniger. Es gibt auch diejenigen, die das soziale Miteinander brauchen, das der Sport oft mit sich bringt . Dadurch, dass das wegfällt, bewegen sich diese Personen auch weniger.

Weisser: Der Vereinssport ist extrem wichtig als großer Bestandteil des Sports – gerade bei Kindern und Jugendlichen. Der hat natürlich schwer gelitten und muss nach der Krise massiv unterstützt werden, damit das wieder hochgefahren wird.

Hacke: Eine deutschlandweite Befragung hat gezeigt, dass vor allem Kinder im Schulalter zwischen zehn und zwölf Jahren im Zuge der Pandemie besonders an Gewicht zugenommen haben, gerade weil der Vereinssport weggefallen ist.

Ernähren sich die Menschen momentan auch schlechter?

Hacke: Ich glaube, es wird eher mehr gekocht, weil man deutlich mehr zu Hause ist. Aber die Menschen greifen dadurch auch mehr zu Süßigkeiten, vielleicht ist da bei manchen auch ein bisschen Frustessen mit dabei. Das in Verbindung mit der fehlenden Bewegung kann dazu führen, dass man an Gewicht zunimmt.

So funktioniert das Herz-Kreislauf-System So funktioniert das Herz-Kreislauf-System Beim Herz-Kreislauf-System handelt es sich um den sehr starken Herzmuskel, der den Blutkreislauf durch die Gefäße im menschlichen Körper antreibt. Das System versorgt alle Zellen des Körpers mit Sauerstoff. Das Herz pumpt das Blut durch die Gefäße. Das Blut fließt in dem Kreislauf zum einen durch die Arterien (Schlagadern): durch diese wird das sauerstoffreiche Blut vom Herzen weg durch den Körper gepumpt. Zum anderen fließt durch die Venen das von Sauerstoff entleerte Blut wieder zurück zum Herzen, wird hier wieder mit Sauerstoff angereichert und zurück in den Kreislauf geschickt.

Kann man pauschal sagen, wie sich eine Corona-Infektion auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt?

Weisser: Genaue Prozentzahlen fehlen noch, aber ich würde schätzen, dass mindestens bei zehn bis 20 Prozent der Infektionen das Herz mitbetroffen sein kann. Die größte Gefahr ist akut, dass es zu einer Herzmuskelentzündung kommt. Langfristig betrachtet kann die Leistungsfähigkeit durch das sogenannte Long-Covid-Syndrom massiv herabgesetzt sein, sodass sie über Monate, vielleicht sogar Jahre – was wir noch nicht genau wissen – stark eingeschränkt ist, dass man nicht mehr so viel Sport treiben kann.

Long-Covid?

Hacke: Das Trügerische ist, dass man, wenn man infiziert ist, aber keine Symptome hat, nicht unbedingt glimpflich davon kommt. Ein bestimmter Prozentsatz hat auch nach einer ausgeheilten Infektion langanhaltende Beschwerden über Monate hinweg, also ein Long-Covid. Das können sein Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Luftnot …

Weisser: … aber auch weiterhin Geschmacksverlust, Höreinschränkungen. Im Prinzip psychiatrische und neurologische Veränderungen, es kann jedes Organ betroffen sein.

Hacke: Einzelne Studien, die sicherlich noch intensiver betrachtet werden sollten, zeigen, dass Personen, die asymptomatisch waren, trotzdem auch Veränderungen am Herzen hatten.

Was bedeutet eine Corona-Infektion für jemanden, der bereits eine Vorerkrankung des Herz-Kreislauf-Systems hat?

Weisser: Die Vorerkrankungen sind zusammen mit dem Alter entscheidende Risikofaktoren für einen schweren bis hin zu einem tödlichen Verlauf.

Hacke: Wenn man bedenkt, dass es in Deutschland viele Millionen Menschen mit einer Vorerkrankung gibt, ist das Risiko für eine milde bis schwere Corona-Infektion ja auch gegeben.

Weisser: Die Sterblichkeit nicht der einzige Faktor. Auch eine schwere Erkrankung mit Aufenthalt auf einer Intensivstation sind für diese Menschen ein reales Risiko.

Über die Langzeitfolgen ist noch zu wenig bekannt

Welche Schäden hat das Herz-Kreislauf-System genommen, wenn ein Mensch wieder als genesen gilt?

Weisser: Die Genesenen können trotzdem Langzeitfolgen an praktisch allen Organen haben. Und da gehört das Herz in jedem Fall dazu. Man kann durch eine Corona-Infektion auch schwere Schäden an der Lunge haben. Der direkte Einfluss auf die Gefäße ist noch nicht so gut erforscht. Auch da gibt es die Möglichkeit, dass über Immunprozesse die Gefäße geschädigt werden, aber das wissen wir noch nicht so genau.

Was kann ich nach einer Corona-Infektion unternehmen, um wieder fit zu werden?

Hacke: Zuerst einmal glaube ich, dass wir vor allem durch Long-Covid, worüber wir ja immer noch nicht so viel wissen, im Bereich des Rehabilitationssports immer mehr Menschen sehen werden – zum Beispiel in Lungen- oder Herzsportgruppen. Insgesamt ist es wichtig, dass man erst ohne Symptome wieder Sport macht, also dass man symptomlos nach sieben bis zehn Tagen wieder mit Aktivität beginnt. Natürlich erst einmal niedrig dosiert, sodass es sich noch im leichten Anstrengungsbereich befindet, und man sich dann langsam steigert. Dazu gehört auch Ausdauertraining. Aber, und das ist mir auch noch mal wichtig zu erwähnen, die relative Belastbarkeit einer Person nimmt mit dem Alter ab. Da hilft eben nicht nur Ausdauertraining, sondern man muss eben auch die Muskulatur aufbauen. Wenn jemand viele Tage im Bett liegen musste, sollte der früher oder später mit Krafttraining beginnen.

Weisser: Drei- bis fünfmal solange dauert es, etwas wiederaufzubauen, was man verloren hat – sowohl Muskulatur als auch Ausdauerleistungsfähigkeit. Und bei Long-Covid kann es noch viel länger dauern. Man sollte das nach einer Erkrankung ganz klar mit Arzt oder Ärztin abklären, bevor man mit Sport wieder anfängt. Auch wenn man meint, wieder fit zu sein, kann man trotzdem am Herzen noch Restsituationen haben.