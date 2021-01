Kiel

Kiel ist ein Beispiel für die Wucht der zweiten Welle: Erstmals war auch in der Landeshauptstadt ein Pflegeheim betroffen – inzwischen sind es vier Einrichtungen mit zahlreichen Infizierten und 27 verstorbenen Bewohnern.

Im Kreis Segeberg hatten sich 2020 insgesamt 90 Heimbewohner infiziert – 60 davon plus 30 Mitarbeiter allein im Dezember. Am Neujahrstag ergaben Tests, dass sich in einer Einrichtung in Norderstedt 80 Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten, darunter 59 Bewohner. Auch hier gibt es Tote.

Außerdem kam es in Itzstedt und zuvor zum zweiten Mal in Pronstorf zum Ausbruch: Der erste im April war glimpflich verlaufen – die Infizierten hatten keine Symptome. Doch nun sind fast 30 Personen betroffen, es gibt schwere Verläufe und erste Tote zu beklagen. „Im April war das im Vergleich zu heute ein Spaziergang“, erklärte die Heimleitung.

Jede fünfte Infektion im Pflegeheim

Besonders hart getroffen ist der Kreis Pinneberg. Dort geht es seit Ende November Schlag auf Schlag. Allein bis zum 6. Januar hatten sich 247 Bewohner 112 Mitarbeiter unter anderem in Elmshorn, Wedel, Halstenbek, Schenefeld und Quickborn angesteckt. 24 von ihnen überlebten nicht. Auch Kreissprecherin Silke Linne bestätigt die unerwartet mächtige Wucht der zweiten Welle für die Heime: „Inzwischen passiert jede fünfte Infektion in einem Pflegeheim.“

Selbst der Kreis Plön, der mit seiner niedrigen Inzidenz auch bundesweit immer wieder als Musterkreis genannt wird, musste jetzt eine infizierte Pflegekraft und einen infizierten Bewohner in einem Preetzer Heim vermelden.

Wie kommt das Virus in die Heime?

Bundesweit haben sich nach Auskunft des Robert Koch Institus RKI bisher 43 600 Pflegeheimbewohner mit dem Coronavirus infiziert. Fast 7000 davon sind verstorben. Das ist allerdings eine Mindestzahl, weil nur Ausbrüche erfasst werden und Patienten in Kliniken nicht immer den Heimen zugeordnet werden. Das Coronavirus gelangt dabei auf verschiedenen Wegen in die Einrichtungen. Denn Kontakte sind, wenn auch reduziert, weiter möglich. Die Bewohner sollen sich nicht isoliert und vergessen fühlen. Die Beschäftigten müssen ohnehin ein- und ausgehen, auch Handwerker und andere Dienstleister können das Virus eintragen. Unwissentlich, denn die Tücke liegt darin, dass man andere Menschen anstecken kann, bevor man selbst Symptome verspürt. Bisher wurde das Virus laut Robert Koch Institut RKI bundesweit bei mehr als 20 000 Beschäftigten in der Altenpflege nachgewiesen. 49 von ihnen sind verstorben.

„Außerdem gibt es neue Bewohner und solche, die aus dem Krankenhaus zurückkehren. Auch sie können das Virus mitbringen“, erklärt David Kröll von der BIVA. Dazu kommen die Besucher der Bewohner. Nicht immer ist überhaupt nachvollziehbar, wie das Virus genau zu den Pflegebedürftigen gelangen konnte.

Tests lösen nicht alle Probleme

Um diese Einträge zumindest zu reduzieren, wurde in Schleswig-Holstein zunächst eine Testpflicht für das Personal und in diesem Jahr auch für die Besucher angeordnet. Doch als man im Kreis Rendsburg-Eckernförde, in dem es mit 100 Einrichtungen die höchste Dichte gibt, nachfasste, stellte sich heraus: Vielen Heimen fehlte es an Personal, um die Tests umzusetzen. Der Kreis sorgte selbst für Unterstützung – in den meisten anderen Kreisen setzt man nun auf Hilfe von der Bundeswehr und zusätzlich angeworbenen Testern. „Aber auch Schnelltests bieten nur eine Momentaufnahme und können keine 100-prozentige Sicherheit geben“, betont die Lübecker Pflegewissenschaftlerin Prof. Katrin Balzer.

David Kröll von der BIVA warnt, dass die Gefahr für die Heimbewohner noch nicht vorüber ist.: „Gerade jetzt ist eine schwierige, hochsensible Phase.“ Denn durch die angelaufenen Impfungen sei die Erwartungshaltung riesig. „Viele gehen davon aus, dass das Virus jetzt schnell besiegt werden kann, und zwar zuerst in den Pflegeheimen. Das wird aller Voraussicht nach auch so kommen – aber langsamer als erhofft.“