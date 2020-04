Coronakrise verschärft Wohnunglosigkeit

Rendsburg

7881 Menschen haben die Angebote der diakonischen Wohnungslosenhilfe in Anspruch genommen. Das waren gut 400 mehr als im Vorjahr und knapp 2500 mehr als 2014.

Und das sind nur jene Menschen, die von der Diakonie erfasst wurden. Doch nicht jeder, der ohne Obdach ist oder von Wohnungslosigkeit bedroht ist, sucht Hilfe bei einer der Anlaufstellen des Diakonischen Werkes.

Corona-Krise trifft Wohnungslose besonders

Brennpunkte der Wohnungslosigkeit sind nach wie vor die kreisfreien Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Das gilt insbesondere aktuell in der Corona-Krise. Diese, so berichtete Doris Kratz-Hinrichsen vom Diakonischen Werk, wirkt sich inzwischen besonders gravierend auf Menschen mit Wohnungsproblemen aus.

„Die Mitarbeitenden aus unseren Beratungsstellen und Tagestreffs berichten von Klienten, die bislang bei Bekannten untergekommen waren oder in prekären Mietverhältnissen lebten und jetzt herausgeworfen werden.“ Andere Mieter sorgen sich, ihre Wohnung nicht mehr halten zu können, weil sie durch die Corona-Krise ihre Einkünfte verloren haben und Hartz IV beantragen müssen.

Keine Neuaufnahmen in Notunterkünften

Gleichzeitig werde es immer schwieriger, Ersatzwohnraum zu finden oder diese Menschen in Notunterkünften unterzubringen. Denn für diese Unterkünfte hat die Landesregierung einen Aufnahmestopp für neue Klienten verhängt, um das Ansteckungsrisiko zu vermindern.

"Wir sollten dringend vermeiden, dass wegen der Corona-Krise weitere Menschen auf der Straße landen. Die Begleitung durch die Beratungsstellen und Tagestreffs muss daher sichergestellt werden“, mahnte Diakonievorstand Heiko Naß. Das reiche aber nicht.

Wohnungskonzept notwendig

Seit Jahren steige die Zahl der Wohnungslosen in Schleswig-Holstein. „Das können und dürfen wir nicht länger mehr so hinnehmen. Auch wenn zurzeit die Corona-Krise im Vordergrund steht, muss endlich mehr bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden“, mahnte Diakonievorstand Heiko Naß an. „Da stehen Land und Kommunen ganz klar in der Pflicht.“

Sinnvoll sei es, wirksame Projekte zu fördern. Wie das von der Vorwerker Diakonie in Lübeck und der Stadt.Mission-Mensch in Kiel: Sie mieten in Zusammenarbeit mit den Kommunen Wohnungen für Wohnungslose an und begleiten diese, um bei Problemen schnell gemeinsam eine Lösung zu finden.

Naß fordert Mietsicherungsfonds

Der Diakonievorstand fordert, solche Projekte auszuweiten und über einen Mietsicherungsfonds oder die Übernahme der Verwaltungskosten abzusichern.

Andere diakonische Träger planen und bauen Wohnraum für benachteiligte Menschen, zum Beispiel in Kiel und in Norderstedt. „Am Ende wird es aber darauf ankommen, das Land und Kommunen den sozialen Wohnungsbau kräftig ankurbeln“, erklärte Heiko Naß. „Nur so kann nachhaltig ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.“

