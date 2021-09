Kiel

Schleswig-Holstein setzt ab 20. September auf das 3G-Modell: Bei fast allen Indoor-Aktivitäten gilt, dass die Gäste geimpft, genesen oder negativ getestet sein müssen. Doch wie sieht es in den benachbarten Bundesländern aus? Ein Vergleich:

Die große Freiheit: 2G-Modell in Hamburg

Hamburg hat sich Ende August für die 2G-Option entschieden. Das bedeutet, dass Veranstaltungen fast ohne Corona-Auflagen möglich sind – sofern nur Geimpfte und Genesene sie besuchen. Veranstalter und Wirte können selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene einlassen und dann weitgehend von den Corona-Einschränkungen befreit sind, oder ob sie weiter das 3G-Modell nutzen wollen – also auch aktuelle Tests akzeptieren. 2G bedeutet für Restaurants, Kneipen, Kinos, Theater, Museen und Zoos, dass es keine Kapazitätseinschränkungen mehr gibt. Auch das Abstandsgebot und die Testpflicht in geschlossenen Räumen sind dann aufgehoben, selbst die Sperrstunde fällt. Wer mitmachen möchte, muss sich über eine Webseite anmelden.

Geteiltes Echo der Veranstalter

Das Echo fällt geteilt aus. Viele, aber längst nicht alle Veranstalter und Gastronomen nutzen das 2G-Modell. Wer in Hamburg ausgehen möchte und weder geimpft noch genesen ist, muss sich also vorher genau informieren, ob er in seiner Wunsch-Location mit einem negativen Test Zutritt hat oder ob er sich nach einer Alternative umsehen muss.

Niedersachsen erweitert 2G-Option

Niedersachsen will die 2G-Regel auf weitere Bereiche ausdehnen. Bisher gibt es diese Option für Betreiber von Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte am Dienstag an, dass die 2G-Regel künftig auch in der Gastronomie, der Kultur, bei Veranstaltungen oder dem Sport angewendet werden kann. Menschen bis 18 Jahren sollen demnach auch ohne Impfung oder Genesung Zutritt bekommen, da sie sich regelmäßig vor dem Schulbesuch testen. Kinder, die jünger als zwölf Jahre sind, können sich noch nicht impfen lassen. Die derzeitige Corona-Landesverordnung gilt noch bis zum 22. September. Die Ausweitung der 2G-Regel wird somit voraussichtlich in der kommenden Woche umgesetzt.

Mecklenburg-Vorpommern: 2G nicht in Sicht

Mecklenburg-Vorpommern will weiter das 3G-Modell anwenden, 2G ist dort vorerst nicht angedacht. „Ich denke, dass wir weiter auf 3G setzen müssen“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Außerdem habe der Nordosten „ein Ampelsystem entwickelt, was nicht allein die Inzidenz, sondern auch die Krankenhausbelastung, die Intensivstationsbelastung und auch den Impffortschritt berücksichtigt“.

Schleswig-Holstein: Mehr Normalität durch 3G

Während in anderen Bundesländern bei 2G nahezu alle Corona-Beschränkungen aufgehoben sind, ermöglicht in Schleswig-Holstein das 3G-Modell zahlreiche Erleichterungen. Hier dürfen Kinos und Konzerte wieder voll ausgelastet werden, das Abstandsgebot entfällt und vielerorts auch die Maskenpflicht.

Gekoppelt ist die 3G-Regel wie auch in Mecklenburg-Vorpommern an ein Corona-Ampelsystem. Derzeit steht die Ampel in Schleswig-Holstein auf Gelb. Bei Grün würden nach Auskunft von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) alle Beschränkungen wegfallen, bei Rot würden leichte Verschärfungen greifen, dann würde 2G mit Wahlmöglichkeit zu 3G gelten – mit einer entsprechenden Begrenzung von Personenzahlen.

Von LN/GRP