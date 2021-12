Nun hat es auch Aida erwischt. Die „Aidanova“ musste nach mehreren Corona-Fällen in der Crew die Silvester-Reise in Lissabon unterbrechen. Die Weiterfahrt nach Madeira ist abgesagt. Lanzarote soll jetzt der nächste Hafen sein. Die Reederei muss erst neue Crewmitglieder nach Lissabon bringen, was auch nicht einfach ist.