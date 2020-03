Uni Kiel erwägt das Semester zu streichen

Kiel

„Wir denken theoretisch über ein Szenario nach, dass das Semester nicht mehr genutzt werden kann“, sagte CAU-Sprecher Boris Pawlowsky am Sonntag. Der Campusbetrieb beschränke sich derzeit „auf das Notwendigste“, wobei intensiv darüber beraten werde, was überhaupt dazu gehört.

Labortätigkeiten würden in jedem Fall dazugehören, auch das Rechenzentrum und die Verwaltung. Der Lehrbetrieb dagegen sei ebenso bis auf Weiteres ausgesetzt wie Prüfungen.

Nach Angaben des Sprechers versuchen bis zum 19. April alle Fachbereiche, Konzepte zu entwickeln, die eine digitale Lehre ermöglichen. „Wir können aber nicht ausschließen, dass es auch nach dem 19. April zu weiteren Einschränkungen kommen muss.“

27000 Studierende an der CAU Kiel betroffen

Die CAU Kiel zählt etwa 27.000 Studierende und 2500 wissenschaftlich Beschäftigte. Das Semester sei ohnehin sehr kurz. Zwar denke man jetzt über eine Verlängerung nach.

„Sollten die massiven Einschränkungen aber bis in den Mai hinein andauern, ist fraglich, ob man das Semester mit seinen nötigen Lehrinhalten überhaupt noch sinnvoll abbilden kann.“ Problematisch sei insbesondere auch die Schließung von Fachbibliotheken.

Unibibliothek an der CAU Kiel hatte bis Sonntagmittag noch geöffnet

Die Universitätsbibliothek hatte - entgegen des allgemeinen Erlasses der Landesregierung - noch bis Sonntagmittag noch geöffnet und war erst dann geschlossen worden. Sie ist normalerweise montags bis freitags von 9 bis 22 Uhr, sonnabends von 9 bis 20 und sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Studierende nutzten sie auch noch in den vergangenen Tagen für ihre Hausarbeiten.

Bücher können vorerst weder zurückgegeben noch zurückgeschickt werden. Mahngebühren sind ausgesetzt. Wegen der erheblichen Einschränkung haben Studierende nun die Möglichkeit, von Prüfungen zurückzutreten. Alternativ werden Fristverlängerungen gewährt. „Abmelde- und Rücktrittsmodalitäten werden so großzügig wie möglich gehandhabt“, hieß es.

FH Kiel kann via Bildschirm unterrichten

An der Fachhochschule Kiel bleiben die Bibliotheken an ihrer Hauptstelle in Neumühlen-Dietrichsdorf (7500 Studierende) und ihrer agrarwissenschaftlichen Außenstelle Osterrönfeld (500 Studierende) geschlossen. Man richte dort eine Art Briefkasten ein, damit Studierende die entliehenen Bücher zurückgeben können.

„Es wird keine Versäumnisgebühren geben“, sagte FH-Sprecherin Frauke Schäfer. Zwar sei der Campusbetrieb inklusive Mensa und Cafeterien geschlossen. Für Professoren gelte aber die Dienstpflicht. Am Montag hätten die Erstsemester begrüßt werden sollen.

Am Montag Krisensitzung im Bildungsministerium

Man bilde einen Teil der Lehre längst in einem elektronischen Lernmanagementsystem namens Moodle ab. „Der Fachbereich Informatik und Elektrotechnik baut aktuell einen Onlinekursus auf, um die Professoren in die Lage zu versetzen, zum Beispiel Videoaufzeichnungen zu machen“, sagte die Sprecherin. „Dieser kann selbstverständlich von allen Lehrenden genutzt werden.

An diesem Montag wollen Vertreter der Hochschulen mit dem Bildungsministerium über die weiteren nötigen Schritte beraten.

