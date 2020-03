Dänemark macht Schulen dicht

Kopenhagen

Staatsministerin Mette Frederiksen greift zu einem rigorosen Mittel: Ab kommenden Montag sind Schulen und alle anderen Betreuungsinstitutionen für Kinder zwei Wochen lang geschlossen. Das gilt auch für viele Behörden im Land. Der Zwangsurlaub soll zwei Wochen dauern - erst einmal.

Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder bereits ab dem 12. März zuhause zu behalten. Auch alle Öffentlichen Bediensteten, die keine kritische Funktion innehaben - wurden bereits nach Hause geschickt. Außerdem forderte Frederiksen alle Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Erkrankung besonders gefährdet sind, zu Hause zu bleiben.

Eltern stark verunsichert

Bei Eltern hat das einen Sturm von Fragen ausgelöst: Viele wissen nicht, wie sie ihre Kinder betreuen sollen. Oft ist die einzige Möglichkeit, selbst zu Hause zu bleiben. Aber Eltern haben Angst um ihren Job.

Diese Fragen sollen jetzt schnellstmöglich geregelt werden. In Dänemark ist es üblich, dass beide Elternteile berufstätig sind - meist in Vollzeit.

615 sind infiziert

In dem Königreich sind inzwischen 615 Personen infiziert und 1366 unter Quarantäne gestellt. Das ist - gemessen an der niedrigen Bevölkerungszahl von 5,6 Millionen - eine hohe Zahl. Zehn Menschen werden in Kliniken behandelt - zwei sind in kritischem Zustand.

Vor allem sorgt die sozialdemokratische Staatsministerin, dass sich das Virus so schnell ausbreitet: Der erste Infizierte wurde am 27. Februar positiv auf das Coronavirus getestet.

