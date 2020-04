Diese Festivals und Konzerte fallen 2020 aus

Kiel

"Wir alle haben uns sehr auf den RSH-Kindertag am 23. August gefreut, den wir gern mit allen Familien bei uns im Land gefeiert hätten. Aber auch für uns steht die Gesundheit der Besucher an erster Stelle", sagt Programmdirektor Dirk Klee. Nach einem Ausweichtermin soll 2020 nicht mehr gesucht werden.

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass bis zum 31. August bundesweit keine Großveranstaltungen stattfinden sollen. Betroffen davon ist nicht nur das Wacken Open Air, das vom 30, Juli bis zum 1. August mehr als 80.000 Metalfans aus der ganzen Welt in die kleine Gemeinde in Schleswig-Holstein gelockt hätte.

Wegen Corona: Sechs Festivals am Kalkberg gestrichen

Eine ganze Reihe von Rock- und Pop-Events fällt den Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus zum Opfer. Besonders betroffen ist die Kalkberg-Arena in Bad Segeberg. Hier hätten im Mai gleich sechs Konzerte und Festivals stattgefunden. Am 2. Mai wäre die Open-Air-Saison mit dem Felsenburg-Festival gestartet. Eine Woche später wären zehntausend Schlagerfans an den Gipsfelsen gepilgert, um Kerstin Ott, Vicky Leandros, oder Tony Christie auf der Bühne zu erleben.

Für den 16. und 17. Mai waren Konzerte von Sarah Connor geplant, am 21. und 22. Mai sollten Santiano vor ausverkauften Rängen spielen. "Alle Veranstaltungen müssen leider ausfallen, wir arbeiten zurzeit an Lösungen", versichert Peter Thomsen, Geschäftsführer von Förde Show Concept.

Keine Strandkonzerte in Eckernförde und Damp

Tausende hatten sich auf die Strandkonzerte von The BossHoss am 4. Juli sowie von Silvermond und Max Giesinger am 5. Juli am Strand von Eckernförde gefreut. Beide Festivals werden wohl ebenfalls ins Wasser fallen. Gestrichen werden mutmaßlich auch die Open-Air-Festivals in Damp: Am 31. Juli sollten die Schlagerstars Ben Zucker und Vanessa Mai für Stimmung sorgen, einen Tag später hätte RSH zu "Pop am Strand" eingeladen. Stars wie Lena oder Wincent Weiss müssen jetzt wohl zu Hause bleiben. Ebenfalls von dem Verbot von Großveranstaltungen betroffen ist das Baltic Open Air, bei dem vom 20. bis 22. August unter anderem die Band Fury in the Slaughterhouse im Wikingerland Haddeby aufgetreten wäre. Der Veranstalter der fünf Festivals will aber zunächst den genauen Wortlaut der Verfügung der Landesregierung abwarten.

Unklar ist noch, ob es für alle Events neue Termine gefunden werden können und ob die Tickets ihre Gültigkeit behalten oder zurückgegeben werden können. "Wir haben erst am Mittwochnachmittag von der Regelung erfahren und müssen nun viele Gespräche mit Künstleragenturen, Rechtsabteilungen und Versicherungen führen", heißt es aus Veranstalterkreisen.

