Coronavirus: Großer Abreisetag auf Föhr

Wyk auf Föhr

Es ist ein windiger, leicht regnerischer Morgen in der kleinen Stadt Wyk auf der Insel Föhr. Die Fähre " Schleswig-Holstein" nähert sich langsam dem Hafen, sie kommt von der Nachbarinsel Amrum. Nach einem Zwischenhalt auf Föhr wird sie weiter zum Festland nach Dagebüll fahren. Am Fähranleger in Wyk stehen dutzende Autos bereit für die Abreise.

Coronavirus : Insel Föhr ist bis zum 19. April abgeriegelt

Rund 40 Menschen haben sich unter dem Glasdach des Seiteneinstiegs für Fußgänger versammelt. Eine ältere Frau zieht ihren Koffer hinter sich her. Sie bietet Passanten ihr Busticket an: "Das ist noch drei Tage gültig". Sie wird ihr Ticket nicht los - denn wie die Frau fahren auch die anderen am Fähranleger wieder zurück in ihre Heimat.

So auch Michael Winckler aus Hamburg, neben dem zwei große Koffer stehen. Er ist mit seiner Ehefrau schon zwei Wochen auf der Insel, eigentlich wollten sie noch eine weitere Woche bleiben. Doch am Sonntagnachmittag erging der Erlass der schleswig-holsteinischen Landesregierung: Die Inseln in Schleswig-Holstein dürfen vorläufig bis zum 19. April nicht mehr von Touristen betreten werden.

Darum sollen die Inseln verlassen werden

Grund: Die Landesregierung will sicherstellen, dass die medizinische Versorgung auch in der aktuell kritischen Lage rund um das Coronavirus für die Inselbewohner gesichert ist. Für eine große Zahl Touristen sind die Kapazitäten der Intensivmedizin auf den Inseln nicht ausgelegt. Einreisen darf deswegen nur, wer auf der Insel arbeitet oder seinen Erstwohnsitz dort hat. Touristen, die bereits auf der Insel sind, sollen direkt abreisen.

Ein Tourist war erst am Vortag angereist

An diese Vorgabe hält sich Michael Winckler. "Meine Kinder haben gestern direkt angerufen, heute machen wir uns vorzeitig auf den Heimweg", sagt er. Für Jan Munck ist die Lage noch ärgerlicher: Erst am Sonntag war er nach Föhr gereist. Am Morgen danach folgt direkt wieder die Fahrt zurück in seinen Wohnort Satrup im Kreis Schleswig-Flensburg. "Corona sei Dank", sagt Munck. Eigentlich wollte er bis Donnerstag auf der Insel bleiben.

Munck hat aber Verständnis für die Entscheidung der Landesregierung - Gesundheit und Sicherheit seien deutlich wichtiger als ein Kurzurlaub. So sehen es alle, die man am Fähranleger fragt. Einige Urlauber haben mit ihren Vermietern sogar eine Vereinbarung getroffen. Sie erhalten einen Gutschein für die verfallenen Urlaubstage, den sie einlösen können, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Viele wollen wiederkommen - wenn die Virusgefahr gebannt ist.

Reederei spricht von höherem Fahrgastaufkommen

Der vorzeitige Abreisestrom macht sich auf den Fähren bemerkbar. "Die Fähren nach Dagebüll sind voller als sonst", sagt Petra Schweigel von der Wyker Dampfschiffs-Reederei ( WDR). Die Reederei setzt nach Bedarf auch Zusatzfähren ein. Insgesamt verlaufe der Betrieb aber sehr entspannt, so Schweigel. Der Fahrplan der WDR ändert sich nach dem Erlass der Regierung nicht.

Coronavirus : Polizeikontrollen in Dagebüll

So wird Föhr seit Montagmorgen leerer - denn auf die Insel kommt fast keiner mehr. In Dagebüll kontrolliert die Polizei die Menschen, die auf die Fähren in Richtung Föhr und Amrum wollen. Auch der Autozug nach Sylt wird überprüft. "Die Lage ist sehr überschaubar", sagt ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Flensburg. Die Polizeibeamten vor Ort ließen sich Personalausweise zeigen. Autos mit fremdem Kennzeichen würden gezielt kontrolliert. Die meisten Menschen hätten aber bereits von der Inselsperrung erfahren. In Dagebüll wollen fast nur Handwerker und Inselbewohner auf die Fähre - sie dürfen natürlich mitfahren.

