So beurteilt Daniel Günther (CDU) die neuen Richtlinien

Bund und Länder haben sich im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auf eine umfassende Beschränkung sozialer Kontakte geeinigt, die mindestens zwei Wochen gelten soll. Ansammlungen von mehr als zwei Personen werden grundsätzlich verboten. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen. Schon seit Freitag sind in Schleswig-Holstein Zusammenkünfte von mehr als fünf Menschen nicht erlaubt.

Daniel Günther sagte, er habe in der Telefonkonferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den anderen Ministerpräsidenten berichten können, dass sich in Schleswig-Holstein unglaublich viele Menschen an die Vorgaben gehalten hätten. "Ich will mich an der Stelle ausdrücklich dafür bedanken", so der Ministerpräsident.

Wegen Corona: Einkaufen, spazieren und Sport machen alleine oder zu zweit noch erlaubt

"Wir hatten ja schon definiert, dass man nur noch in kleinen Gruppen unterwegs sein soll", so Daniel Günther. Das sei nun sehr klar auf zwei Personen eingegrenzt. Selbstverständlich könnten die Schleswig-Holsteiner weiterhin alleine draußen unterwegs sein, "um einzukaufen, Sport zu machen oder spazieren zu gehen."

Friseure sollen dicht machen

Zudem hätten Bund und Länder miteinander verabredet, bestimmt Handwerke und Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht realisierbar sein, zu untersagen. "Dazu gehört Friseurhandwerk", so Günther. Die Landesregierung wolle dies am Montag präzisieren und solche Tätigkeiten spätestens ab Dienstag verbieten.

Günther zeigt Verständnis für Söder

Einige Bundesländer wie Bayern hatten ihre Bestimmungen bereits verschärft. Bei den Beratungen gab es laut "Bild.de" einen heftigen Streit zwischen Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU) und dem Regierungschef Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet ( CDU). Laschet habe Söder massiv attackiert, weil dieser bereits am Freitag „ohne Absprache“ eigene Maßnahmen mit Ausgangsbeschränkungen für Bayern verordnet hatte. Söder habe daraufhin damit gedroht, die Schalte zu verlassen.

"Ich habe für das Verhalten von Markus Söder großes Verständnis und finde es auch richtig, was er dort entschieden hat", sagte Daniel Günther. "Ich finde, jeder muss das in seinem eigenen Land beurteilen. Wir hatten am Freitag eine ganz andere Lage als in Bayern, bei uns waren die Restaurants schon lange geschlossen, während dort die Biergärten alle noch geöffnet hatten."

Minister Albrecht : Söder nutzt Corona als Karrierebooster

Kritik an Söders Verhalten äußerte am Wochenende auch Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) auf Twitter. „Bund und Länder hatten mehrfach vereinbart, gemeinsam Entscheidungen binnen 48 Stunden zu treffen und er ist im Wissen dessen willentlich vorher vorgeprescht. Sei es in puncto Katastrophenfall oder auch bei den Ausgangsbeschränkungen“, so Albrecht. Söder nutze die Corona-Krise als Karrierebooster.

