Im Homeoffice mit zwei kleinen Kindern

Kiel

„Gleich am ersten Tag entbrannte nach fünf Minuten ein Streit zwischen Alma und Lilli“, erzählt die Kielerin. „Da habe ich ein bisschen geschimpft und gesagt: So kann das nicht funktionieren. Ihr müsst alle mithelfen, damit es klappt.“ Weil die Kitas geschlossen sind, muss Vera Baastrup aktuell ihre Arbeit im Homeoffice und die Betreuung ihrer Kinder Alma (3) und Lilli (6) unter einen Hut bringen.

Normalerweise arbeitet Baastrup an vier Tagen in der Woche in einer Werbeagentur als Texterin. Ihr Mann ist Assistenzarzt am Uniklinikum in Lübeck, deswegen sei er aktuell wenig zu Hause.

Homeoffice geübte Praxis - aber mit Kindern die Ausnahme

In ihrer Agentur gehöre Homeoffice zum Alltag, die Mehrheit der Kollegen arbeite ohnehin an mobilen Geräten. „Wir sind mit Konferenztechnik gut ausgestattet. Technisch klappt alles gut.“ Sie habe schon manchmal Heimarbeit gemacht, wenn eines der Kinder krank gewesen sei - das sei aber die Ausnahme und zeitlich begrenzt gewesen.

„Die Große beschäftigt sich schon ganz gut alleine, mit der Kleinen ist das schwieriger. Zum Glück haben wir ein Haus mit Garten“, so Baastrup. So könnten die Kinder trotz Spielplatzverbots an die frische Luft und hingen nicht auf zu engem Raum aufeinander.

Sorge vor dem Lagerkoller

Trotzdem befürchtet sie, dass es nach ein paar Tagen einen Budenkoller gibt und sich die Kinder gegenseitig auf die Nerven gehen. „Ich habe ihnen aber schon gesagt, dass sie es ja gut haben, weil sie ihre Schwester zum Spielen haben. Alleine wäre es noch blöder.“

Mit den Kindern Regeln entwickelt und Tag strukturiert

Am Freitag nach der Kita habe sie mit den beiden einen Plan gemacht. „Ich habe erklärt, dass ich arbeiten muss, und wir haben uns Regeln überlegt. Zum Beispiel, dass wir mittags rausgehen oder sie einmal am Tag fernsehen dürfen. Das dürfen sie sonst nur am Wochenende.“ Das gebe dem Tag Struktur. Die Regeln haben sie schriftlich festgehalten und mit Bildern aufgemalt. „Den Zettel holen sie immer wieder raus.“

Es gebe Zeitfenster, in denen sich die Kinder alleine beschäftigen sollen, damit sie arbeiten kann, und Pausen, in denen gemeinsam gegessen oder gespielt werde. „Vormittags klappt das besser als nachmittags.“ Zudem haben sie eine Liste mit Sachen aufgestellt, die man machen kann, falls es einem langweilig ist. „Auch Hör- und Tiptoy-Bücher sind ein großer Segen.“

Früh aufstehen und kaum Erholungszeiten

Damit sie ihr Arbeitspensum schafft, steht Baastrup um 5 Uhr auf, um etwas zu erledigen, bevor die Kinder wach sind. Was ihr fehlen, sind Entspannungszeiten. Sonst nutze sie Phasen, in denen sich die Kinder selbst beschäftigen, um auszuruhen. Jetzt arbeitet sie in dieser Zeit. „Mal sehen, wie lange ich das durchhalten kann.“

Solange sich Kinder einzeln verabreden und deren Familien keinen Kontakt zu Infizierten hatten, finde sie das okay. „Ich würde mir aber wünschen, dass keine Spielpartys mehr mit vielen Kindern stattfinden“, sagt Baastrup. „So sehr es uns jetzt nervt, sich an die unangenehmen Regeln zu halten, wenn nicht alle mitmachen, werden die Einschränkungen nur umso länger dauern.“