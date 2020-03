Kiel

Keine Schulschließungen in Schleswig-Holstein wegen des Coronavirus. Dies sagte ein Sprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Im konkreten Fall sei für ein Schließen von Schulen das jeweilige Gesundheitsamt zuständig. Bis Mittwochabend waren in Schleswig-Holstein fünf Fälle von Infektionen mit dem neuen Coronavirus offiziell nachgewiesen worden.

Auch der Deutsche Lehrerverband hat flächendeckende Schulschließungen wegen des Coronavirus wie in Italien abgelehnt. Lange Komplettschließungen ohne «konkret nachgewiesene, bestätigte Verdachtsfälle» halte er für falsch, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Das wäre ein Maßnahmenoverkill.»

Italien hat als bisher am stärksten betroffenes Land in der EU wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alle Schulen und Hochschulen bis Mitte des Monats geschlossen.

Von RND/lno