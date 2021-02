Kiel

Die Suche nach Mutanten ist für das Team vom Kieler Labor Krause nicht neu. Seit März 2020 werden mit PCR-Tests Corona-Infektionen nachgewiesen und bei Auffälligkeiten an das Labor von Christian Drosten an der Berliner Charité weitergeleitet. Rund 400-mal ist das bisher passiert. Um jetzt den besonders ansteckenden Mutanten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien auf die Spur zu kommen, wird ein spezifischer PCR-Test eingesetzt.

Das Labor kann zwar nicht per Sequenzierung klären, um welche Mutante es sich genau handelt. Doch es leistet die wesentliche Vorauswahl. Möglich wird das, weil alle drei Virusvariationen einen gemeinsamen Nenner haben – die Grundmutante N501Y. „Diese Grundmutante können wir mit einem spezifischen PCR-Test nachweisen. Damit ist klar, dass es sich um eine der drei Mutanten handelt. Die genaue Bestimmung erfolgt dann in Berlin“, erklärt Dr. Thomas Lorentz.

Der Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie demonstriert das auf dem Bildschirm: Ein großer Ausschlag zeigt dort an, dass es sich um das Sars-Cov-2-Virus handelt, ein kleinerer Ausschlag daneben ist das spezifische Muster der Grundmutante N501 Y. Sobald eine Probe dieses Muster aufweist, wird es zur genauen Bestimmung sequenziert.

Corona-Mutation: Kinder werden in Schutzmaßnahmen einbezogen

„Das ist allerdings ein längerer und aufwendiger Prozess, der ein, zwei Wochen dauert“, sagt Lorentz. „Die Grundmutante können wir dagegen schnell nachweisen. Das ist wichtig, damit die Gesundheitsämter reagieren und die richtigen Maßnahmen ergreifen können.“ Denn wenn es eine der drei Mutanten ist, dann ist es noch wichtiger, weitere Ansteckungen zu verhindern. Das bedeutet: Kontaktpersonen, die im vergangenen Jahr noch keine Auflagen erhalten haben, müssen nun in Quarantäne – und die dauert auf jeden Fall 14 Tage. Auch Kinder, die bisher als wenig gefährdet durch das Virus galten, werden jetzt in Schutzmaßnahmen einbezogen. Denn zumindest aus Großbritannien gibt es Hinweise, dass auch Kinder an der Mutante ernsthaft erkranken können.

Allein vom 25. bis zum 30. Januar hat das Laborteam 559 positive Proben auf die Grundmutante untersucht und sie in 104 Proben gefunden. „Das waren natürlich ausgewählte Proben, bei denen wir einen Verdacht hatten. Trotzdem zeigen sie, dass die Mutanten im Land sind und wir sie mit der Akutdiagnostik aufspüren können“, sagt Lorentz.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mahnt die Einhaltung der Corona-Regeln

Mal werden die Mutanten bei Schleswig-Holsteinern gefunden, die aus dem Ausland zurückkehren. Mal sind ganze Familien betroffen, mal wie kürzlich in Flensburg Leiharbeiter aus Rumänien, die zusammen Silvester gefeiert hatten. „Die Sequenzierung wird uns zeigen, ob sie die Mutante aus Rumänien mitgebracht haben oder sich mit einer Variante aus Dänemark infiziert haben.“ Um neue Mutanten aufzuspüren und die Wanderungsbewegungen einer Mutante zu verfolgen, seien Sequenzierungen notwendig. Aber dafür reiche es, ein Prozent der positiven Proben zu sequenzieren – fünf Prozent, wie vom Bundesgesundheitsministerium gefordert, hält Lorentz für übertrieben.

Für den schleswig-holsteinischen Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) beweisen die neuen Varianten die Wichtigkeit der Schutzmaßnahmen. „Auch bei Virus-Varianten gilt: Wir haben es gemeinsam in der Hand, die Ausbreitung einzudämmen. Wenn wir alle die Grundregeln beherzigen, Maske tragen, Abstand halten, Handhygiene beachten und uns an die Kontaktbeschränkungen halten, reduzieren wir die weitere Verbreitung auch von Virus-Varianten. Jede und jeder kann und sollte einen Beitrag zum Infektionsschutz leisten.“