Von Heike Stüben

Das wird es in den nächsten Wochen nicht geben - einen Besuch von Sozialminister Heiner Garg (FDP) in Kitas wie hier in der Awo-Kita in Wedel. Ab Montag schließt auch diese Kita für fünf Wochen ihren regulären Betrieb. Quelle: Christian Charisius