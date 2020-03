Landtag sagt viele Veranstaltungen ab

Kiel

Als Vorsichtsmaßnahme hat der Landtag von Schleswig-Holstein alle Veranstaltungen für die kommenden zwei Wochen abgesagt. Hintergrund ist die Ausbreitung des Coronavirus. Betroffen sind alle Termine bis einschließlich 16. März 2020 mit Öffentlichkeitsbeteiligung des Landtages, der Beauftragten und von externen Veranstaltern im Haus (siehe Auflistung). Auch alle vereinbarten Termine mit Besuchergruppen fallen aus.

Diese Veranstaltungen entfallen

Die Aufführung der Szenischen Lesung "Amphibien" an der Auguste-Viktoria-Schule in Flensburg am Donnerstag, 5. März 2020, um 19 Uhr fällt aus.

Das Planspiel "Model United Nations Schleswig-Holstein" (MUN-SH) für junge Menschen zwischen 15 und 21 Jahren ist ebenfalls von der Absage betroffen. Die jährlich durchgeführte Konferenz mit über 400 Teilnehmern sollte vom 12. bis 16. März im Landeshaus stattfinden.

Die Eröffnung der Ausstellung der "Grenzland-Museen" am 17. März 2020 fällt aus. Der Landtag und die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) zeigen im Rahmen ihrer gemeinsamen Reihe "Kulturland Schleswig-Holstein" bis zum 26. April ein kooperatives Ausstellungsprojekt des Danevirke Museums ( Dannewerk) und des Deutschen Museums Nordschleswig (Sønderburg, Dänemark). Die Schau "Vom Grenzkampf zur kulturellen Freiheit ­ 100 Jahre Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland" kann trotzdem vom 18. März an täglich von 10 bis 18 Uhr im ersten Stock des Landeshauses besucht werden.

Betroffen sind auch Veranstaltungen des Landesbeauftragten für politische Bildung.

- Am 11. März entfällt die Abschlussveranstaltung der Vortragsreihe "Regional und national. Die deutsch-dänische Minderheitenpolitik 100 Jahre nach der Grenzziehung von 1920" um 19 Uhr im Landeshaus.

- Außerdem wird die Veranstaltung "Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein" in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Elmshorn am 17. März in Elmshorn nicht durchgeführt.

Landtag folgt einer Empfehlung des RKI

"Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass wir alle öffentlichen Veranstaltungen absagen", erklärte Parlamentspräsident Klaus Schlie am Mittwoch in Kiel. "Das geschieht auch aus Fürsorgepflicht gegenüber den Gästen sowie den Besucherinnen, Besuchern und Beschäftigten hier im Landeshaus."

Mit der Entscheidung, die nicht leicht gefallen sei, wolle man das Risiko möglicher Ansteckungen so niedrig wie möglich halten. Der Landtag folgt damit den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes, Verbreitungswege möglichst zu minimieren.

Parlamentsbetrieb läuft regulär weiter

Der Parlamentsbetrieb bleibt weiterhin aufrechterhalten. ­ Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, Pressekonferenzen sowie das März-Plenum finden wie geplant statt.

Nicht abgesagt werden zudem die Bürgersprechtage der Bürgerbeauftragten. Sie finden wir geplant am 5. März in Lübeck, am 11. März in Itzehoe und am 17. März in Heide statt.

