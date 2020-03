Kiel

Die Umsetzung erfolge derzeit auf Anordnungen des Ministeriums in Abstimmung mit den Beteiligten, teilte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) am Freitag in Kiel mit. «Studierende sollen nicht in die Hochschulen kommen», hieß es.

Außerdem forderte Garg die allgemeinversorgenden Krankenhäuser in Schleswig-Holstein auf, planbare Aufnahmen aussetzen, beziehungsweise ab sofort zu reduzieren, um Aufnahmekapazitäten für Covid-19-Patienten bereit zu halten. Ebenfalls verfügte das Ministerium, dass die Kliniken zum Schutz von Patienten sowie Mitarbeitern ein Besuchsverbot beziehungsweise restriktive Einschränkungen der Besuche mit Ausnahmen für medizinisch oder ethisch-soziale Besuche - etwa auf Kinderstationen oder von Palliativpatienten - umsetzen.

Das Landeskabinett will am Nachmittag über ein weitgehendes Maßnahmenpaket auf Vorschlag Gargs zur Eindämmung des Coronavirus entscheiden.

Von RND/dpa