Kiel/Berlin

In den Grundschulen und Kindergärten komme es zu vielen, häufig auch engen Kontakten, zumal sich bei kleineren Kindern nicht alle Schutzmaßnahmen umsetzen ließen, heißt es laut dpa in dem Entwurf. Die Impfungen sollten deshalb ein Element sein, um das Infektionsrisiko zu senken. Lehrkräfte an Grundschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher in Kitas sollen demnach von der dritten in die zweite Gruppe der Impf-Reihenfolge vorrücken.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Schulöffnungen am Montag trotz stagnierender und zum Teil steigender Inzidenzzahlen verteidigt. In Schleswig-Holstein habe man die „entsprechenden Sicherheitsbedingungen“ und öffne auch nur „in den Kreisen, in denen die Inzidenz bei maximal 50 liegt“.

Impf-Termine für Lehrer und Erzieher stehen in Schleswig-Holstein noch nicht fest

Die Familien müssten dringend entlastet werden, weshalb es in seinem Bundesland keinen Wechselunterricht gebe. Auch die vorgezogene Impfung von Lehrern hält Günther für vertretbar. Es sei richtig, für Lehrkräfte und Kita-Personal „eine Priorisierung vorzunehmen, damit dort die Impfung so schnell wie möglich auch durchgeführt werden kann“.

Die Änderung der Impfverordnung könnte laut dpa möglicherweise am Mittwoch in Kraft treten. Aus dem Kieler Gesundheitsministerium hieß es dazu, dass Schleswig-Holstein sich an die Verordnung des Bundes halte.

Wenn Lehrer und Erzieher darin also anders eingestuft werden, sollen sie auch früher eine Impfung bekommen. Wann das der Fall ist und Terminbuchungen möglich sind, hänge von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab. Das Ministerium werde dann sofort darüber informieren.