Lübeck

Große Freude bei den Schaustellern: Der traditionelle Lübecker Weihnachtsmarkt, der vergangenes Jahr coronabedingt komplett ausfiel, soll in diesem Jahr ohne größere Einschränkungen stattfinden, so die Pandemielage sich nicht deutlich verschlechtert.

In einer Mail, die das Lübeck und Travemünde Marketing an die Schausteller verschickt hat und die den Lübecker Nachrichten vorliegt, heißt es wörtlich, man habe das „Go“ bekommen, „den Lübecker Weihnachtsmarkt in vollem Umfang mit der üblichen Flächenbelegung und ohne Einschränkungen der zulässigen Besucherzahlen zu planen“. Statements von LTM und Stadt hierzu stehen noch aus.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freude bei den Schaustellern

„Wir haben uns über die Mail und die vorläufige Zusage sehr gefreut“, sagt Dieter Voß, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Lübeck, dem 63 Mitglieder und 40 Betriebe angehören, auf LN-Anfrage. „Der Weihnachtsmarkt muss kommen, sonst sieht es für einige finster aus.“

Von Sabine Risch