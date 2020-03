Nach Urlaub im Risikogebiet: Ministerin Karin Prien bleibt vorerst zu Hause

Kiel

„Ich bin am vergangenen Donnerstag Woche aus Südtirol zurückgekehrt und werde bis zum Donnerstag, 19. März, aus dem Homeoffice arbeiten und die Geschäfte des Ministeriums führen", sagte Bildungsministerin Karin Prien am Dienstag. Termine werde sie nicht wahrnehmen.

In der Woche zuvor habe sie sich "intensiv beraten", ob sie eine geplante Kurzreise mit ihrer Familie nach Südtirol noch antreten sollte. "Da ich an jenem Wochenende ohnehin lange geplant zu meinem Patenkind nach München gefahren bin und Südtirol zu diesem Zeitpunkt kein Risikogebiet war, haben wir uns entschieden, weiterzufahren, streng auf die empfohlenen Hygienevorschriften zu achten und die Situation täglich neu zu bewerten."

Karin Prien hat Coronavirus-Test gemacht

Dann aber habe sich die Lage in den italienischen Medien erkennbar verschärft, so dass Prien und ihre Familie am Mittwoch, zwei Tage bevor Südtirol Risikogebiet gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts ( RKI) wurde, beschloss, zurück nach Hause zu fahren. Ursprünglich hatte sie bis Sonnabend bleiben wollen.

"Am Folgetag habe ich einen ersten Test auf den Coronavirus durchführen lassen, der wie erwartet negativ ausgefallen ist, gleiches gilt für meine mitreisende Familie", informierte die Ministerin. Prien hatte den Urlaub mit ihrem Mann und einem ihrer Söhne verbracht.

Am Montag hatte die Landesregierung von Schleswig-Holstein beschlossen, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten 14 Tage zu Hause bleiben sollen. Das gelte auch, wenn das Gebiet zum Zeitpunkt der Anwesenheit noch kein Risikogebiet war.

Bis 19. März 2020 im Homeoffice

"Als Ministerin des Landes Schleswig-Holstein nehme ich meine Vorbildfunktion sehr ernst", sagte Prien. "Daher habe ich mich in Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten und meinen beiden Staatssekretären dazu entschlossen, bis Donnerstag, 19. März, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Unsere Regeln sollen nicht nur die unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen schützen, sondern helfen besonders den gesundheitlich schwächeren Menschen in unserem Land."

Ziel der sogenannten Containment-Strategie sei es, die Ausbreitung des Virus soweit zu verlangsamen, dass das Gesundheitssystem damit gut umgehen kann. Für sie selbst sei die Situation unbehaglich. Gerade während einer "für alle Schüler, Eltern und Lehrer belastenden Situation" würde sie als Ministerin lieber "auf der Brücke" stehen. Stattdessen müsse sie derzeit vieles über Telefonkonferenzen regeln. Akten lasse sie sich elektronisch übermitteln.

"Ich ermuntere jeden dazu, sich an die Richtlinien und Hinweise der Landesregierung und des RKI zu halten. Es kommt auf jeden von uns an. Für uns, für unsere Nachbarn und unsere Verwandten." Prien lebt mit ihrer Familie in Hamburg, hat aber in Kiel eine Dienstwohnung.