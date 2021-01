Heide

Im Kreis Dithmarschen breitet sich das Coronavirus weiter aus: 19 Neuinfektionen sind am Donnerstag hinzugekommen, somit sind nun 135 Personen aktuell infiziert. Bei vier Personen eines Haushalts konnte die britische Coronavirus-Mutation nachgewiesen werden. Das hat die Charité in Berlin bestätigt, die die positiven Coronaproben sequenziert hat.

Die mögliche Ursache für die Infektion ist nach Angaben des Kreises nicht bekannt. "Aktuell gibt es keine Anzeichen für einen Infektionsanstieg im Umfeld des betroffenen Haushalts", sagte Kreissprecher Björn Jörgensen. Seit dem Bekanntwerden der ersten Corona-Infektion in dem Haushalt befinden sich alle Personen in Quarantäne. Die Kontaktpersonen-Nachverfolgung wurde sofort sichergestellt.

Aktuelle Corona-Zahlen für den Kreis Dithmarschen

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich im Kreis Dithmarschen 1.172 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 1.002 (+9 zum Vortag) gelten als genesen. 35 sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Von den 135 aktuellen Fällen befinden sich 11 (+2 zum Vortag) Personen in klinischer Behandlung und 124 (+8 zum Vortag) in häuslicher Isolation. Zusätzlich sind derzeit 446 (+30 zum Vortag) Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne.