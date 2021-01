Kiel/Rendsburg

Es sei davon auszugehen, dass die neue Virusvariante, eine Mutation des bekannten Coronavirus, auch in Schleswig-Holstein angekommen ist, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit.

„Aktuell befinden sich mehrere Proben aus Schleswig-Holstein in der näheren Abklärung. Einzelne Nachweise sowie Hinweise auf eine hohe Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der neuen Variante wurden bestätigt“, hieß es. Die Diagnostik finde im nationalen Konsiliarlabor für Coronaviren an der Charité in Berlin statt.

Keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe oder verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe

„Bei den bekannten mutierten Virusvarianten wird eine erhöhte Ansteckungsgefahr vermutet.“ Das Gesundheitsministerium beruft sich auf das Robert-Koch-Institut, das „bei begrenzter Datenlage jedoch keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe oder eine verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe“ festgestellt habe.

Aber: „Es ist zu bedenken, dass bei insgesamt hohen oder steigenden Infektionszahlen auch eine höhere Zahl an schweren Erkrankungen zu erwarten ist.“ Verdachtsfälle gibt es in Dithmarschen und im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wo sich durch die genauere Untersuchung in den nächsten Tagen klären soll, ob es sich um Mutationen aus England oder Südafrika handelt.

Prof. Stephan Ott als Leiter des Lagezentrums geht davon aus, dass nicht nur für die Kontaktpersonen verschärfte Maßnahmen nötig werden. „Wir werden die Ausbreitung der Mutanten kaum aufhalten können, die Virusvarianten werden sich über kurz oder lang durchsetzen“, sagte der Infektiologe.

Infektiologe spricht sich für Änderung der Impfstrategie aus

Das würde zu weiteren Einschränkungen für alle führen, wie bereits öffentlich diskutiert werde. Dazu gehöre die FFP2-Pflicht am Arbeitsplatz, beim Einkaufen sowie in Bus und Bahn.

Doch das sei aus seiner Sicht noch nicht alles: „Wir müssen die Strategie ändern und zunächst die jüngeren Menschen impfen, unter denen die Kontakte stattfinden, wie zum Beispiel Verkäuferinnen, Lehrkräfte und Polizisten. Sonst geben wir dem Virus die Gelegenheit, sich schnell weiter zu verbreiten“, sagte Ott.

„Wir gehen schon davon aus, dass die Impfung nicht nur Symptome verhindert, sondern auch die Vermehrung des Virus und damit die Ansteckungsfähigkeit verringert“, fügte er hinzu.

Mit der Forderung sei er nicht allein, schließlich müsse der Lockdown irgendwann ein Ende haben. Die Bereitschaft, die Regeln zu befolgen, sinke bereits in der Gesellschaft.

Warnung vor Verunsicherung in den Impf-Bemühungen

Das habe sich über die Feiertage gezeigt, als es etwa durch Feiern viele Verstöße gegeben habe. Auch der Ansturm auf die Ski- und Rodelgebiete zeige das. Für Eltern werde es zudem schwieriger, die Kinder zu Hause zu versorgen. „Wir kommen in eine Situation, in der die Menschen die Regeln nicht mehr akzeptieren.“

Die Impfstrategie sei zu einem Zeitpunkt beschlossen worden, zu dem man geglaubt habe, dass genug Impfstoff zur Verfügung stehe und alle innerhalb von zwei bis drei Monaten durchgeimpft seien. Da das aber nicht der Fall sei, „ist es nun ohne Gesichtsverlust möglich zu sagen: wir steuern um“, sagte Ott.

Prof. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH in Lübeck, ist anderer Meinung. „Solche Überlegungen lassen sich aktuell wissenschaftlich nicht rechtfertigen, vielmehr tragen sie zu einer Verunsicherung in den Impf-Bemühungen bei“, warnte Rupp.

Alte Menschen vor Coronavirus-Mutationen schützen

„Die vulnerabelste Gruppe mit den schwersten Verläufen muss unbedingt mit der höchsten Priorität geimpft werden.“ Nur so könnten unmittelbare Krankheits- und Todesfälle verhindert werden. Die Durchimpfung von jungen Menschen würde Wochen bis Monate dauern, „ohne dass damit kurzfristig die Krankenhäuser entlastet werden“.

Prof. Helmut Fickenscher, Chef des Instituts für Infektionsmedizin der Uni Kiel, sieht es ähnlich. Ihm zufolge seien schwere Covid-19-Erkrankungen bei Menschen bis 50 Jahre sehr selten. „Im Unterschied zu Menschen im hohen Alter, von denen 25 Prozent der Patienten versterben“, so Fickenscher.

„Deshalb ist das Argument der ethischen Verpflichtung voll überzeugend.“ Auch die Jüngeren ins Visier zu nehmen, sei nur sinnvoll, wenn genug Impfstoff vorhanden sei. „Unser wichtigstes Ziel muss es sein, 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung bis zum Herbst geimpft zu haben, dann brauchen wir auch keine Einschränkungen mehr.“

Kontaktvermeidung und Masken wichtigste Bausteine zur Unterbrechung von Infektionsketten

Fickenscher hält die diskutierte FFP2-Pflicht in der Öffentlichkeit „für Unsinn“. Das sei nur relevant, wenn es jemand direkt mit einem Erkrankten zu tun habe.

Sein Kollege Jan Rupp hob hervor, „wie wichtig die Kontaktvermeidung und das Maskentragen sind – die wichtigsten Bausteine zur Unterbrechung von Infektionsketten".

Er sehe die Hauptgefährdung „in der zu hohen Mobilität der Bevölkerung, der zum Teil inkonsequenten Kontaktbeschränkungen und der nicht dauerhaften oder sachgerechten Nutzung von Masken“.