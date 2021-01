Kiel

Die Coronavirus-Mutation ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in Schleswig-Holstein aufgetreten: Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitagnachmittag mit. Unklar ist, um welche Variante es sich handelt - also um die aus Großbritannien (B 1.1.7 und 501Y.V1) oder Südafrika (501Y.V2).

Bei beiden Virus-Varianten wird eine erhöhte Ansteckungsgefahr vermutet. In Irland und Großbritannien hat die neue Coronavirus-Mutation zu einem extremen Anstieg der Fälle geführt.

Corona-Proben aus Schleswig-Holstein werden in Berlin auf Mutation geprüft

Aktuell werden mehrere Proben aus Schleswig-Holstein im nationalen Konsiliarlabor für Coronaviren an der Charité in Berlin auf die Coronavirus-Mutation überprüft. Einzelne Nachweise sowie Hinweise auf eine hohe Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der neuen Variante wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums jedoch bestätigt.

Mitunter wird in Berlin eine Probe aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde untersucht - bei einem Reiserückkehrer aus Spanien deutete der PCR-Test auf eine Mutation hin. Auch sind Proben aus Dithmarschen eingeschickt worden, für die die ersten Laborbefunde typische Anzeichen für eine Virus-Mutation aufweisen. Die betroffenen Personen stammen aus einem Haushalt und befinden sich in Quarantäne. Die Nachverfolgung durch das Kreis-Gesundheitsamt wurde unmittelbar aufgenommen.

In Schleswig-Holstein wurden zuletzt 435 Corona-Infektionen an einem Tag gemeldet, der Inzidenzwert liegt bei 90,4. Im Laufe des Tages wurde bekannt, dass es in Neumünster einen sprunghaften Anstieg an Neuinfektionen gibt. Zudem wurden im Kreis Nordfriesland 1500 Personen unter Quarantäne gestellt, nachdem es einen Corona-Ausbruch am Klinikum Nordfriesland gab.

Coronavirus-Mutation: Schleswig-Holstein prüft, ob Corona-Regeln verschärft werden

Das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein prüft aktuell, ob die Quarantäne-Verordnung des Landes verschärft werden kann, um eine mögliche Eintragung der neuen Virus-Variante nach Schleswig-Holstein zu begrenzen. Das Gesundheitsministerium lässt dabei offen, um welche Maßnahmen es sich handelt.

Zudem erinnert das Gesundheitsministerium daran, dass auch jeder einzelne dazu beitragen kann, die Ausbreitung des Virus zu unterbinden: Wenn die AHAL-Regel beachtet und unnötige Kontakte vermieden werden. Es sei zu bedenken, dass bei insgesamt hohen oder steigenden Infektionszahlen auch eine höhere Zahl an schweren Erkrankungen zu erwarten ist.

Bund-Länder-Chefs ziehen Beratungen über härtere Corona-Regeln vor

Da auch in anderen Bundesländern - darunter Hamburg und Baden-Württemberg - bereits Coronavirus-Mutationen nachgewiesen wurden, wollen die Bund-Länder-Chefs ihre Beratungen über härtere Corona-Regeln vorziehen. Statt am 25. Januar kommen sie nun schon am Dienstag, 19. Januar 2021, zusammen.

Aus Berlin heißt es, dass es nötig sei, noch mehr zu tun, um Kontakte zu reduzieren. Dazu gehöre eine stärkere Nutzung von Homeoffice. Auch im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) mit Bussen und Bahnen gehe es darum, Wege zu finden, wie Kontakte unter Fahrgästen ausgedünnt werden könnten.

Dies heiße aber nicht, den ÖPNV einzustellen, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert. Zielmarke bleibe, in Deutschland zu einem Niveau von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen zu kommen, bekräftigte Seibert.

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) weist darauf hin, dass es bisher „bei begrenzter Datenlage jedoch keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe oder eine verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe im Zusammenhang mit dieser neuen Variante“ gäbe.

Weitergehende Virusdiagnostik wird in Schleswig-Holstein vorbereitet

Das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein betont, dass in bestimmten Situationen gezielte Testungen sinnvoll sind, z.B. bei auffälligen Infektionsgeschehen mit einer hohen Übertragungsrate. In diesen Fällen erfolgt einerseits eine weitergehende Untersuchung und andererseits werden die jeweils erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung des Erregers ergriffen.

Aktuell werden die Untersuchungen zur Sequenzierung im Konsiliarlabor für Coronaviren veranlasst. Zu den Aufgaben der Nationalen Referenzzentren und Konsiliarlabore in Deutschland gehören spezifische Laborleistungen, insbesondere in Ausbruchssituationen sowie die Weiter- oder Neuentwicklung diagnostischer Verfahren. Spezialuntersuchungen finden daher grundsätzlich vorrangig in diesen Einrichtungen statt. Ergänzend bereiten einzelne Labore in Schleswig-Holstein eine weitergehende Virusdiagnostik vor bzw. haben bereits gezielte Voruntersuchungen etabliert.