Kiel

Die Corona-Mutanten sind in Schleswig-Holstein weiter auf dem Vormarsch: Rund 100 Fälle waren am Dienstag nach Angaben des Gesundheitsministeriums nachgewiesen. Viele weitere sind in Abklärung. Bundesweit werden gerade Kapazitäten für mehr Sequenzierungen aufgebaut, um die Mutanten genau nachweisen zu können. In Schleswig-Holstein wird bereits intensiv nach der Grundmutation gesucht.

In Schleswig-Holstein breitet sich vor allem die britische Mutante B.1.1.7 aus. Sie ist nach bisherigen Erkenntnissen – wie auch zwei weitere Mutanten aus Südafrika und Brasilien – deutlich ansteckender als das bisher grassierende Coronavirus. „Neben der erhöhten Übertragbarkeit gibt es aus dem Vereinigten Königreich erste Hinweise darauf, dass Infektionen mit der Variante B.1.1.7 zu schwereren Krankheitsverläufen führen können“, erklärt Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut. Das Risiko, dass die Impfstoffe von Biontech und Moderna bei der Mutante deutlich weniger wirken, hat sich in ersten Laboruntersuchungen nicht bestätigt.

Britische Coronavirus-Variante noch nicht in Kiel nachgewiesen

Nachgewiesen wurde die britische Variante inzwischen in den Kreisen Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Pinneberg sowie in Neumünster. Die Stadt meldete am Dienstag 16 betätigte Mutationen der britischen Variante. Bei der Stadt Kiel heißt es dagegen: „Uns ist nichts bekannt.“

Am stärksten breitet sich die britische Variante B.1.1.7 aktuell in Flensburg aus. Dort sind bereits 39 Fälle nachgewiesen, bei weiteren 53 Infizierten besteht der Verdacht. Für Dr. Thomas Lorentz, Geschäftsführer beim Kieler Labor Krause, spielt die Nähe zu Dänemark eine Rolle. In Süddänemark wurde die britische Mutation zuletzt in 15,6 Prozent der Zufallsproben gefunden.

Fünf bis zehn Prozent aller positiven Proben sollen sequenziert werden

Lorentz sucht mit seinem Team gezielt nach den Mutanten, wenn es Indikatoren wie Infektionshäufungen gibt. Zwar kann das Labor keine Sequenzierung vornehmen, aber mit einem speziellen PCR-Test kann es die Grundmutante aufspüren, die sowohl in der britischen, südafrikanischen wie auch in der brasilianischen Variante vorhanden ist.

Welche es genau ist, muss dann in der Berliner Charité per Sequenzierung festgestellt werden. Diese Möglichkeit soll nun auch im Institut für Infektionsmedizin in Kiel geschaffen werden. Nach der neuen Coronavirus-Surveillanceverordnung 1 sollen fünf bis zehn Prozent aller positiv getesteten Proben sequenziert werden.

Dass auch die Landesregierung in den Mutationen eine erhöhte Gefahr sieht, zeigt die veränderte Quarantäneregelung: Die Gesundheitsämter ordnen bei Verdachts- oder Infektionsfällen jetzt stets eine 14-tägige Quarantäne an. Die Chance, sie nach fünf Tagen mit einem negativen Attest zu beenden, besteht nicht mehr.