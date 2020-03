Die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Schleswig-Holsteiner hat sich von neun auf elf Infizierte erhöht. Einem bereits vor mehreren Tagen erkrankten Patienten in Schleswig-Holstein geht es schlechter. Jetzt ergreift das Gesundheitsministerium Maßnahmen, um Covid-19 im Land einzudämmen.

Von Bastian Modrow