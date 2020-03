Schulen und Kitas werden geschlossen: Die Regelung im Überblick

Am Donnerstag hatte die Kultusministerkonferenz (KMK) eine flächendeckende Schließung von Schulen in ganz Deutschland oder in einzelnen Regionen nicht ausgeschlossen. Bayern und das Saarland hatten am Freitagmorgen als erste Bundesländer die flächendeckenden Schließungen beschlossen.

Ebenfalls am Donnerstag hatte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) angekündigt, dass er dem Kabinett am Freitag vorschlagen will, die Osterferien zu verlängern und bereits am Montag beginnen zu lassen. Die Ferien beginnen im Norden regulär am 30. März. Bis Freitagvormittag waren in Schleswig-Holstein rund 40 Menschen an Covid-19 erkrankt, zwei von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden.