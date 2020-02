Labor in Kiel - Coronavirus: So funktioniert der Schnelltest im Labor in Kiel

Sechsmal wurde das Coronavirus in Deutschland schon nachgewiesen. Den Test hat der Christian Drosten von der Berliner Charité entwickelt. Damit die Proben nicht so weit verschickt werden müssen und schneller Ergebnisse vorliegen, befassen sich jetzt auch Labore in Schleswig-Holstein mit der Analyse.