Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein sind weiterhin gering, steigen aber an. Im Laufe des Dienstags wurden zehn neue Fälle gemeldet. Trotz des Anstiegs reagiert die Landesregierung gelassen, mahnt aber, dass die Corona-Richtlinien weiterhin eingehalten werden müssen.

Zahl der Infektionen steigt - so reagiert die Landesregierung

Coronavirus in SH

Coronavirus in SH - Zahl der Infektionen steigt - so reagiert die Landesregierung

Coronavirus in SH - Zahl der Infektionen steigt - so reagiert die Landesregierung

Von KN-online (Kieler Nachrichten)