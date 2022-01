Nach sechs Millionen Impfungen gegen das Coronavirus in Schleswig-Holstein berichten Mediziner lediglich in Einzelfällen von Komplikationen. Das Risiko sei sehr gering, der Nutzen aber viel größer. Das entspricht den Erkenntnissen aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts.

So selten sind Impfkomplikationen in Schleswig-Holstein

Von Tilmann Post