Kiel

"Grundsätzlich soll die nachträgliche Ausstellung dort erfolgen, wo man geimpft worden ist", heißt es vom Bundesgesundheitsministerium. Wie das ermöglicht werden kann, werde gerade geprüft. Es bleibt jedoch nicht mehr viel Zeit, denn der digitale Impfpass soll noch im Juni eingeführt werden.

Bis dahin sind es gerade einmal vier Wochen. Dabei ist das Interesse daran kurz vor der Urlaubssaison groß, denn nicht zuletzt soll mit dem Dokument die Reisefreizügigkeit erleichtert werden. Der digitale Impfpass in Form einer App auf dem Smartphone oder ausgedruckt auf Papier ist nicht viel mehr als ein QR-Code.

"Gelbes Heft" als internationaler Impfausweis bleibt trotzdem gültig

Der kann beispielsweise am Flughafen einfach gescannt werden. Der Inhaber muss dann mit seinem Personalausweis seine Identität nachweisen. Das Verfahren soll in den anderen Staaten der Europäischen Union anerkannt werden.

Das gelbe Heft als internationaler Impfausweis, in den Ärzte die Impfungen handschriftlich eintragen, bleibt laut Bundesregierung trotzdem gültig. Das Problem: Es ist nicht fälschungssicher und derzeit auch noch von Lieferengpässen wegen der hohen Nachfrage durch die Corona-Pandemie betroffen.

"Ja, die sind zurzeit knapp", bestätigt Oliver Hänsel, Leiter des Corona-Lagezentrums des Kreises Rendsburg-Eckernförde. "Sonst hatten wir die immer massenweise, zuletzt bekamen wir aber nur noch 50 pro Woche."

Bei rund 550 Impfungen täglich allein in Gettorf mussten zahlreiche Ersatzdokumente ausgestellt werden. Für alle, die kein Impfbuch mehr besaßen. Sie bekamen stattdessen ein Formular des Robert-Koch-Instituts, das die Covid-Impfung bescheinigt.

Digitaler Impfpass per QR-Code

Die Bundesregierung stellt sich die nachträgliche Ausstellung so vor: "Wenn in den Impfzentren entsprechende Kontaktdaten vorliegen, sollen die QR-Codes möglichst automatisch per Post zugesandt werden."

Das ist offenbar möglich, denn durch die digitale Anmeldung auf www.impfen-sh.de ist dem Land Schleswig-Holstein bekannt, wer zu welchem Zeitpunkt das Corona-Vakzin erhalten hat. Oliver Hänsel sagt: "Wir hätten alles da."

Die Daten seien von den Impfzentren ans Land übermittelt worden. Das bestätigt auch Markus Brandau, organisatorischer Leiter des Kieler Impfzentrums. "Das Land ist Herrin über die Daten."

Beide weisen darauf hin, dass die Ausstellung des digitalen Nachweises für die bereits Geimpften unbedingt von dort geregelt werden müsse. In Kiel zum Beispiel haben Brandau zufolge bereits mehr als 50.000 Menschen ihren Corona-Schutz erhalten.

Impfzentren und Arztpraxen in Schleswig-Holstein mit Ausstellung überfordert

"Wenn die alle wiederkommen würden, um sich ihren digitalen Impfpass abzuholen, könnten wir kaum noch impfen, allein aus Raum- und Zeitgründen", so Brandau. Laut Impfmonitoring des Robert-Koch-Instituts haben von den knapp 600.000 vollständig Geimpften in Schleswig-Holstein gut 104.000 ihre Spritzen in einer Praxis bekommen.

Deshalb sieht auch der Hausärzteverband Schleswig-Holstein einen zu großen organisatorischen Aufwand, sollte der digitale Impfpass über die Praxen ausgegeben werden müssen. Das Praxissystem würde zusammenbrechen, sagte Vorsitzender Thomas Maurer dem NDR. Die Kollegen haben ihm zufolge genug mit den Impfwünschen ihrer Patienten zu tun.

Zudem ist laut Kassenärztlicher Vereinigung derzeit noch nicht klar, ob eine Schnittstelle geschaffen werden kann, über die die Impfdaten aus den ärztlichen Computersystemen an eine Datenbank für den digitalen Pass übermittelt werden kann. Womöglich müssten laut Thomas Maurer Name, Geburts- und Impfdatum für jeden einzelnen noch einmal händisch eingegeben werden.

Ob alles bis Ende des Monats zu schaffen ist, bleibt offen. "Derzeit werden vom Bund und unter Einbeziehung der Länder Möglichkeiten geprüft, wie eine nachträgliche Ausstellung von digitalen Impfnachweisen praktisch und unbürokratisch umzusetzen ist", teilt ein Sprecher vom Kieler Gesundheitsminister Heiner Garg mit.

Der erwarte von der Bundesregierung nach deren Ankündigungen auch eine praktikable Umsetzung des Projektes. "Auch Schleswig-Holstein arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, den digitalen Impfnachweis zukünftig, für im Impfzentrum geimpfte Personen, erstellen zu können. Das Land steht dabei im engen Austausch mit dem Bundesministerium für Gesundheit sowie deren Dienstleister."