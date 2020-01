Coronavirus? Erste Schleswig-Holsteiner wurden isoliert

Kiel

Wie viele Personen das betrifft, konnte man im Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein nicht sagen. Auch über die Wohnorte gibt es keine Informationen. "Es sind ja keine offiziellen Verdachtsfälle. Vielmehr handelt es sich um übliche Vorsichtsmaßnahmen in einigen Einzelfällen, die in jüngster Zeit in China waren und grippeähnliche Symptome entwickelt haben", erklärte Ministeriumssprecher Christian Kohl.

Die Personen seien zum Arzt gegangen, um Symptome abklären zu lassen. Nun sollen die Schleswig-Holsteiner - wie dem Verdacht auf Grippe oder andere ansteckende Krankheiten üblich - zu Hause bleiben und Kontakte so weit wie möglich vermeiden bis die Laboruntersuchungen von Abstrichen vorliegen.

Erst wenn diese positiv seien, würde das Robert Koch-Institut die Erkrankung als offiziellen Coronavirus-Verdachtsfall einstufen. Man geht im Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein aber davon aus, dass es in Deutschland weitere Coronavirus-Erkrankungen geben wird. Bestätigt ist bisher nur eine Infektion bei einem Mann in Bayern.

Große Zahl grippaler Infekte in Schleswig-Holstein

Da auch die „Influenzawelle“ rollt sowie andere Viren in Schleswig-Holstein kursieren, die Atemwegserkrankungen hervorrufen, gebe es insgesamt eine große Zahl grippaler Infekte. Im FEK Neumünster sind deshalb auch kaum noch Betten frei.

"Wir bitten um Verständnis dafür, dass nicht über jeden einzelnen in Abklärung befindlichen 'Fall' berichtet werden kann", erklärte Kohl. "Sollte ein Coronavirus-Nachweis erfolgen, wird das Ministerium dazu rasch informieren."

An Coronavirus erkrankt: Was ist zu tun?

Für Patientinnen und Patienten in Schleswig-Holstein gilt: Eine Coronavirus-Ansteckung ist nach derzeitigem Stand primär dann möglich, wenn sich jemand in einem der Verbreitungsgebiete des Virus - vor allem in China - aufgehalten hat oder direkten Kontakt mit einem Coronavirus-Infizierten hatte.

Wer meint, dass diese Kriterien auf ihn zutreffen und entsprechende Symptome zeigt, sollte zunächst von zu Hause aus die Hausärztin oder den Hausarzt telefonisch kontaktieren und abklären lassen, ob es sich wirklich um einen Verdachtsfall handelt. Durch die telefonische Kontaktaufnahme kann auch eine mögliche Weiterverbreitung gebremst werden.

Beratung für Patienten unter der Servicenummer 116117

Darüber hinaus können Patientinnen und Patienten sich an die Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung wenden. Diese ist auch außerhalb der Sprechzeiten erreichbar und leistet Hilfestellung bei der Entscheidung über weitere Schritte. Damit sollen Patientinnen und Patienten dahin weitervermittelt werden, wo sie am besten aufgehoben sind.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg betonte: „Das Gesundheitsministerium nimmt die Entwicklung sehr ernst und steht in engem Kontakt mit dem Robert Koch-Institut und den anderen Ländern.“ Minister Garg hatte sich in eine Telefonschaltkonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister und den anderen Ländern ausgetauscht. Das Ministerium gibt die Fach-Informationen der Bundesebene regelmäßig an Kliniken und die Fachöffentlichkeit im Land weiter.

Ärzte sollen Verdacht sofort melden

Es geht es bei einem möglichen Auftreten darum, Fälle früh zu erkennen, sie zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten. Entsprechend wurde und wird die Ärzteschaft, die Kliniken und die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein informiert. Dabei werden die bestehenden Strukturen genutzt. Es gibt in Schleswig-Holsteins Kliniken verschiedene Isoliermöglichkeiten.

Ärzte sollen sich bei möglichen Verdachtsfällen an das jeweilige Gesundheitsamt wenden. Es besteht eine namentliche Meldepflicht gemäß Infektionsschutzgesetz als bedrohliche übertragbare Krankheit.

