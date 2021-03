Kiel

Die Sieben-Tage-Inzidenzen bei Kindern zwischen 0 und 14 Jahren haben sich seit Mitte Februar in Deutschland verdoppelt. Bei den Fünf- bis Neunjährigen lag sie zuletzt bei 97,32, bei den Jüngeren bei 74,39. Dabei spielt laut RKI möglicherweise die leichter übertragbare Virusvariante B.1.1.7 – also die Mutation aus Großbritannien – eine Rolle.

„Die Kinder und Jugendlichen machen den Bevölkerungstrend mit und folgen dem Infektionsgeschehen bei Erwachsenen“, erklärt der Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Ralf van Heek.

In den vergangenen zwölf Wochen wurden laut Landesmeldestelle in Schleswig-Holstein rund 660 Corona-Infektionen bei Unter-Fünfjährigen gemeldet. Etwa 1600 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 Jahren waren betroffen.

Kein sprunghafter Anstieg der Fälle nach Kita- und Schulöffnung im Norden

Laut RKI stecken sich Menschen vor allem im privaten Umfeld an. Ausbrüche kommen demnach aber zunehmend auch in Kitas und Schulen zustande.

„Es ist erstaunlich, wie wenige Ausbrüche aus Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein gemeldet wurden. Bisher sind die Auswirkungen der Wiederöffnung der Einrichtungen sehr übersichtlich“, sagt der Kieler Virologe Helmut Fickenscher. Zwar gab es einzelne Fälle unter Kindern und Jugendlichen, zu einem sprunghaften Anstieg der Zahlen kam es direkt nach der Rückkehr in die Klassen und Lerngruppen aber nicht.

Selbsttest an Schulen dürften noch mehr Fälle zutage fördern

Dass die Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen relativ stärker ansteigen als bei Erwachsenen, sei möglicherweise dadurch bedingt, dass in Schulen mehr getestet werde als in Fabriken und Büros, glaubt van Heek.

Von Mitte Februar bis März hat sich die Zahl der durchgeführten Testungen bei den 0- bis 4-Jährigen und 5- bis 15-Jährigen dem RKI zufolge verdoppelt. Zugleich ging der Anteil der positiven Tests leicht zurück.

Van Heek geht davon aus, dass sich mit dem Start der Selbsttests unter Schülerinnen und Schülern am vergangenen Montag in Schleswig-Holstein auch die Fallzahlen unter Kindern nochmal erhöhen werden. „Je jünger sie sind, desto häufiger bleiben sie trotz Corona-Infektion ohne Symptome. Durch die Selbsttests dürften deswegen nun einige Fälle ans Licht kommen, die sonst wahrscheinlich unentdeckt geblieben wären.“

Britische Mutation ist ansteckender - aber für alle Altersgruppen

Die kursierende britische Mutation des Coronavirus sei ansteckender als die bisherige Variante. Das gelte aber für Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Eine Ansteckung gehe jetzt meist durch die ganze Familie. „Wir haben keine Anhaltspunkte, dass die Mutation unsere Kinder stärker krank macht“, so van Heek. Es gebe weiterhin kaum schwere Verläufe.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) sind im Februar in Schleswig-Holstein zwei Kinder stationär mit Covid-19 in einem Krankenhaus aufgenommen worden, im Januar waren es vier. „Das muss aber nicht heißen, dass sie aufgrund einer Corona-Infektion eingeliefert worden sind. Sie können auch wegen etwas ganz anderem ins Krankenhaus gekommen sein und dort wurde das Virus bei ihnen festgestellt“, so der Kinderarzt.

Elf Corona-Todesfälle unter Kindern registriert

Allerdings kann Kinder und Jugendliche als Folge von Corona die nicht ungefährliche Erkrankung Pims (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) treffen, bei der sich Organe entzünden und hohes Fieber auftritt. Die Mehrheit dieser Patienten muss auf die Intensivstation. Bislang sind laut DGPI 245 Pims-Fälle in Deutschland gemeldet worden.

„Fünf bis zehn Prozent der Kinder mit Pims sind danach nicht gesund und der Langzeitverlauf unbekannt“, so van Heek. Schwere Verläufe seien zu beobachten, wenn Kinder mit mehreren Virusarten gleichzeitig infiziert sind. Zur Wirkung solcher Co-Infektionen gebe es ebenso noch wenige Erkenntnisse wie zu Kindern mit riskanten Grunderkrankungen, die sich mit dem Coronavirus anstecken. „Deshalb muss sehr gut aufgepasst werden.“

Vergangenen Donnerstag wurde ein Fall aus dem Kreis Stormarn bekannt, bei dem ein vier Jahre altes Kind nach einer Corona-Infektion gestorben ist. Die Umstände sind bisher unklar. Bundesweit sind laut RKI bislang elf Corona-Todesfälle unter Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 17 Jahren gemeldet worden. Bei acht von ihnen waren Vorerkrankungen bekannt.