Das Risiko, sich im Freien mit dem Coronavirus anzustecken, ist sehr gering, sagen Aerosolfachleute wie Gerhard Scheuch. Der Physiker und Unternehmer findet: Spiel- und Sportplätze sollten freigegeben werden.

Dass das Infektionsrisiko in Innenräumen um ein Vielfaches höher als draußen ist, gilt als unstrittig. Doch was bedeutet das für unser Verhalten im Freien? Das Problem: Die tatsächliche Infektionsgefahr draußen lässt sich nur extrem schwer messen. Entsprechend rar sind belastbare Ergebnisse.

Aus Innenraum-Studien weiß man hingegen, dass jeder Mensch beim Atmen, Sprechen, Husten und Niesen flüssige Aerosolpartikel unterschiedlicher Größe ausstößt. Während die größeren Tröpfchen dank der Schwerkraft relativ schnell zu Boden sinken, können sich feinste Partikel stundenlang in der Raumluft halten. Ist eine Person mit dem Coronavirus infiziert, enthalten die Partikel auch Viren. Andere Personen können diese Viren dann einatmen und sich so infizieren.

Coronaviren im Dunkeln deutlich stabiler

Die Coronaviren, die mit 0,06 bis 0,14 Mikrometer sehr klein sind, konnten bis zu 16 Stunden später nachgewiesen werden. In der Regel ergab sich abhängig von der Luftfeuchtigkeit eine Halbwertszeit bei Tageslicht zwischen etwa einer halben und drei Stunden – im Dunkeln waren die Viren hingegen deutlich länger stabil. In einer Squash-Halle in Slowenien infizierten sich zum Beispiel Sportler mit dem Coronavirus, nachdem eine infizierte Person dort Squash gespielt hatte.

Doch draußen herrscht ein steter Luftzug. Dadurch werden auch feinste Partikel kontinuierlich abtransportiert und verteilen sich schnell. Folge: Die Viren-Konzentration in der Luft nimmt dort deutlich schneller als in Innenräumen ab. „Es ist tatsächlich so, dass draußen die Ansteckungsgefahr erheblich geringer ist, weil diese Aerosolwolke, die wir ausatmen, eben sehr schnell verdünnt wird“, erklärt Dr. Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung in Köln. Im Freien fänden so gut wie keine Infektionen durch Aerosolpartikel statt.

Vor allem bei kurzen Begegnungen – etwa wenn man an einem Jogger oder Radfahrer vorbeigeht, sieht man bei der Gesellschaft für Aerosolforschung kaum ein Infektionsrisiko. Die Begegnungszeit sei so kurz, dass man nicht genug infektiöse Partikel einatmen könne, um sich zu infizieren. Man verweist auf eine chinesische Studie: „Von über 7000 beobachteten und dokumentierten Infektionen fand nur eine einzige im Außenbereich statt.“

Vorsicht ist bei Unterhaltungen mit anderen geboten

Der Physiker Dr. Gerhard Scheuch ist deshalb der Auffassung: „Wenn Sie joggen, spazieren gehen, wandern, Ski fahren, rodeln, was auch immer, dann wird nichts passieren. Im Außenbereich kann nur dann etwas passieren, wenn Sie sehr lange sehr eng mit einer Person zusammenstehen, sich direkt gegenüberstehen und unterhalten. Dann stehen Sie in der Aerosolwolke Ihres Gegenübers und dann können Sie sich über eine längere Zeit anstecken.“

Solch ein Ansteckungsrisiko hat auch ein belgischer Forscher nachgewiesen: Fahren zwei Radfahrer dicht hintereinander her oder joggen zwei Sportler hintereinander, dann atmet der Hintere gegebenenfalls kontinuierlich das ein, was der Vordermann ausgeatmet hat. Ist der Vordermann infiziert, könne sich dann auch der Hintermann anstecken. Das könne theoretisch auch passieren, wenn sich zwei Jogger oder Spaziergänger dicht nebeneinander bewegen, dabei noch angeregt unterhalten und sich immer wieder einander zuwenden.

In solchen Fällen, sagt auch Scheuch, könne eine Maske sinnvoll sein. „Aber ansonsten ist die Ansteckungsgefahr im Freien null.“ Deshalb hält er es auch für geboten, Kinderspielplätze und Sportplätze wieder zu öffnen – auch für Mannschaftssportarten. „Im öffentlichen Raum, beim Sport, an der frischen Luft braucht man keine Maske. Abstand halten ist da die bessere Maßnahme.“ Und welchen Abstand hält Scheuch, der 2009 bis 2011 Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin war, für notwendig? „Mindestens 1,5 Meter. Und selbstverständlich sollte auch eine Maske sein, wenn man häufig niest oder hustet und dann auf andere trifft.“