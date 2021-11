Kiel/Lübeck

Seit dem 20. September gilt in Schleswig-Holstein in den meisten Innenräumen und auch beispielsweise in der Gastronomie die 3G-Regel. Wer hinein will, muss nachweisen, dass er geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Auch Selbsttests vor Ort unter Aufsicht sind zulässig, zum Beispiel beim Friseur oder im Restaurant. Außer in der Gastronomie und in Hotels gilt die Testpflicht bislang etwa in Kultureinrichtungen und beim Sport.

Die Hansestadt Lübeck hat jetzt verkündet, dass ab Montag in einigen Bereichen 2G Vorschrift wird.

Tests für Pflegeheim-Besucher

Auch geimpfte und genesene Besucher von Alten- und Pflegeheimen müssen sich ab Montag testen lassen. Die Tests sollen kostenlos sein. Dies wurde am Freitag in einer neu ausgearbeiteten Landesverordnung festgelegt, die am Sonnabend veröffentlicht werden soll. „Es wird so sein, dass die Einrichtungen die Tests selbst anbieten müssen“, sagte Marius Livschütz, Sprecher im Kieler Gesundheitsministerium, den „Lübecker Nachrichten“. Für nicht geimpftes Personal ist die Testpflicht schon länger in Kraft.

Spahn will 2G plus

Die aktuellen Regeln werden sich allerdings bald ändern. So soll ab dem 25. November in Schleswig-Holstein das 2G-Prinzip greifen, das lediglich getesteten Personen den Zutritt zu bestimmten Veranstaltungen und Bereichen verwehrt. Welche das sind, klärt die Landesregierung noch.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt sich sogar eine 2G-plus-Pflicht vor, was bedeutet, das auch Geimpfte und Genesene sich tagesaktuell testen lassen müssten.

Von Marcus Stöcklin