Coronavirus in Schleswig-Holstein: Das müssen Sie wissen

Wie viele Coronafälle gibt es in Schleswig-Holstein ?

Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen von verlässlichen, öffentlichen Quellen – laufend aktualisiert: Coronavirus in Schleswig-Holstein: So viele Infizierte gibt es.

Welche Veranstaltungen in Schleswig-Holstein finden statt, welche fallen aus?

Veranstalter von großen und kleinen Events in und um Kiel sorgen sich um die Ausbreitung des Coronavirus. Ob Konzerte, Messen oder Kongresse: In diesen Tagen kommt es zu immer mehr Absagen in Schleswig-Holstein. Zudem hat das Land Schleswig-Holstein Großveranstaltungen unterbunden. Hier finden Sie eine laufend aktualisierte Übersicht.

Wer zahlt, wenn Veranstaltungen ausfallen? Und was ist mit meinem Urlaub?

Nachdem die Landesregierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen wegen des Coronavirus untersagt hat, werden auch in Schleswig-Holstein Konzerte, Lesungen und Sportevents abgesagt. Manch einer möchte zurzeit auch seinen Urlaub stornieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist mit der Kieler Woche 2020?

Kiels Oberbürgermeister Kämpfer bestätigte, dass auch die Ausrichtung der Kieler Woche 2020 nicht gesichert sei. Ob sie stattfindet, "können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht verbindlich sagen". Man gehe davon aus, dass sich die Situation bis dahin entspannt haben wird und bereite alles planmäßig vor. Mehr dazu hier.

Was ist mit Spielen von Holstein Kiel und THW Kiel ?

Die Heimspiele der Mannschaften finden statt - jedoch vor leeren Rängen. Welche Spiele betroffen sind, lesen Sie hier.

Wann ist das Coronavirus in Schleswig-Holstein angekommen?

Am 28. Februar 2020 wurde der erste Fall in Schleswig-Holstein bekannt. Es handelte sich um einen Arzt aus Henstedt-Ulzburg, der am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg tätig ist. In der Folge erkrankten weitere Personen, die in direktem Kontakt zu dem Mann gestanden hatten. Unter anderem Personen aus Rellingen.

Wie sind die Krankenhäuser vorbereitet?

Um auf Corona-Infektionen in Kiel vorbereitet zu sein, sprechen jeden Morgen das UKSH, das Städtische Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei und niedergelassene Ärzte mit dem Gesundheitsamt und -dezernat über die Lage. „Eine Isolierstation im Städtischen Krankenhaus ist eingerichtet“, sagte Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken, der betonte, dass die Diagnostik auch außerhalb des Krankenhauses und der Wartezimmer der Arztpraxen erfolgen kann. „Wir bewerten jeden Tag die Lage neu.“

Besucherstopp in Eutiner Krankenhaus

Das Sankt Elisabeth-Krankenhaus in Eutin ( Kreis Ostholstein) hat wegen des Coronavirus einen generellen Besucherstopp verfügt. Da die „Ausbreitung des Coronavirus auch Schleswig-Holstein erreicht hat und ein Rückgang der Infektionswelle vorläufig noch nicht absehbar ist, müssen wir alles tun, um die Infektionsgefahr für unsere Patienten so gering wie möglich zu halten“, begründete die Klinik die Entscheidung.

Gibt es wirklich Hamsterkäufe wegen Corona?

Die Auswirkungen der befürchteten Pandemie waren schon vor dem ersten bestätigten Infektionsfall real in Schleswig-Holstein angekommen. Tatsächlich gibt es in Apotheken, Drogerien und Supermärkten eine gesteigerte Nachfrage nach Desinfektionsmitteln – und an den Stellen auch geleerte Regale. Hier erfahren Sie, wie Sie Desinfektionsmittel selbst herstellen können.

Das Land Schleswig-Holstein hat inzwischen vorsorglich die Lkw-Fahrverbote am Sonntag gelockert, damit Supermärkte besser versorgt werden können. Die Händler beruhigen allerdings – die Lager der Supermarktketten seien gut gefüllt, die Produkte müssten nur geliefert werden.

Welche Symptome treten bei einer Infektion mit dem Coronavirus auf?

Die ersten Coronavirus-Symptome gleichen denen einer Grippe. Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber treten auf, manche Betroffene leiden auch an Durchfall. Nur bei einem Teil der Patienten führt die Erkrankung zu Atemproblemen und Lungenentzündung. „ Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die älter waren und/oder zuvor an chronischen Grunderkrankungen litten“, teilt das Robert-Koch-Institut ( RKI) mit. Derzeit liege der Anteil der Todesfälle an den bestätigten Erkrankungen bei etwa 2 Prozent. Es sei aber wahrscheinlich, führt das RKI weiter aus, dass der Anteil tatsächlich geringer ausfällt, weil sich die Daten nur auf Patienten beziehen, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Wie sollten sich Menschen verhalten, die Kontakt mit einem Coronavirusträger hatten und grippeähnliche Symptome entwickeln?

Menschen, die grippeähnliche Symptome entwickeln und mit Infizierten Kontakt hatten, sollen sich beim Hausarzt oder der Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung melden.

Das Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums ist erreichbar unter 030 / 346 465 100. Ergänzend ist auf Landesebene ein zusätzliches Bürgertelefon des Landes Schleswig-Holstein geschaltet unter 0431 / 79 70 00 01. Das Bürgertelefon ist werktags von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Ein begründeter Verdacht besteht nach Ansicht des Gesundheitsamtes dann, wenn es zuvor einen engen Kontakt zu einem durch eine Untersuchung bestätigt erkrankten Menschen gab oder man sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet (hier finden Sie die aktuelle Übersicht des RKI) aufgehalten hat.

Was gilt für Besuche im Krankenhaus?

Das Land Schleswig-Holstein appelliert an Angehörige und Freunde, Besuche von Patienten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um das Ansteckungsrisiko für kranke Patienten zu vermeiden. Beim Betreten der Häuser solle man sich unbedingt die Hände mit dort bereitstehenden Desinfektionsmitteln reinigen.

Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-Institut ( RKI) aufgehalten haben, dürfen nach einer Anweisung des Landes für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets folgende Einrichtungen nicht betreten:

- Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte, erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen, Schulen und Heime, Berufsschulen und Hochschulen

- Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen und Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz.

Ausgenommen von dem Betretungsverbot sind behandlungsbedürftige Personen.

Wie funktioniert der Schnelltest im Labor?

Bei einem Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus wird ein Rachenabstrich genommen und in ein Labor geschickt. Der Nachweis selbst dauert wenige Stunden – doch die gesamte Prozedur nimmt mehr Zeit in Anspruch. Damit die Proben nicht so weit verschickt werden müssen und schneller Ergebnisse vorliegen, befassen sich auch Labore in Schleswig-Holstein mit der Analyse.

Wie ist die Situation in Schulen und Kitas?

In Kitas und Schulen in Schleswig-Holstein wird angesichts der drohenden Coronagefahr zu mehr Hygiene gemahnt. Das Land informierte Schüler, Lehrer und Elter mit einer "Ranzenpost". Darin finden sich Merkblätter zum Virus sowie nützliche Hygienetipps.

Darüber hinaus sind alle Schulen im Land aufgefordert, gemeinsam mit Lehrkräften, Eltern und Schülern abzuwägen, ob Klassenfahrten ins Ausland unternommen werden sollen. Für Klassen, die sich derzeit im Ausland befinden und wegen des Virus vorzeitig zurückreisen müssen, prüft das Bildungsministerium im Einzelfall, inwieweit unvermeidbare Kosten vom Land übernommen werden können.

Schulleitungen sind verpflichtet, die zuständige Schulaufsichtsbehörde zu informieren, wenn sich ein Schüler, Mitarbeiter oder eine Lehrkraft sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat.

Was kann jeder tun, um sich vor Ansteckung zu schützen?

Gesundheitsämter raten, sich mehrmals am Tag gründlich die Hände zu waschen. Normale Seife reicht aus, das Wasser sollte lauwarm sein, und die Hände sollten mindestens 20 Sekunden gründlich abgerieben werden, einschließlich der Finger. Auch Türklinken zu desinfizieren sei sinnvoll.

Zu Menschen mit augenscheinlichen Erkältungssymptomen sollte ein Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern eingehalten werden. Ein Mundschutz sei wenig verlässlich, heißt es vonseiten des Amtes. Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Taschentücher sollten nur einmal verwendet werden.

Ist es ratsam, auf Fahrten in Bussen und Bahnen zu verzichten?

Für das Meiden öffentlicher Verkehrsmittel gebe es noch keinen Anlass – so hatte es vor Bekanntwerden des ersten Infektionsfalls geheißen. Der sicherste Infektionsschutz sei einstweilen das gründliche Händewaschen (siehe oben). Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) empfahl inzwischen, häufiger zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen – und damit auf öffentliche Verkehrsmittel zu verzichten.

Warum werden Schutzmasken und Arzneien knapp?

Ein Großteil von Arzneimitteln und Wirkstoffen wird in China produziert. Gerade in der Provinz Hubei, die besonders vom Coronavirus betroffen ist, stehen viele Produktionsbetriebe still. Dort aber legt die Coronaepidemie die Herstellungen in den großen Firmen lahm. Es kommt ohnehin regelmäßig zu Engpässen bei der Medikamentenproduktion, wenn etwa eine fehlerhafte Charge nicht in den Handel kommt. Allerdings verschärft Corona den Engpass noch.

Wegen der Engpässe bei Desinfektionsmitteln seit Ausbruch des Coronavirus haben Apotheken in Schleswig-Holstein die Eigenproduktion gestartet. Möglich macht dies eine Sondererlaubnis aus Kiel. Das Land ist damit bundesweit Vorreiter.

Wie läuft derweil die jährliche Grippe-Welle?

Laut Meldedaten des Kompetenzzentrums meldepflichtiger Erkrankungen in Schleswig-Holstein wurden allein in den vergangenen Wochen über 1600 Grippe-Fälle im Land gemeldet.

In dieser Saison wurden bislang zwei Todesfälle in Zusammenhang mit der Influenza registriert. Wo die beiden Opfer lebten, wurde nicht mitgeteilt.