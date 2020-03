So erlebte eine Familie die Quarantäne

Kiel

Die deutsche Familie lebt in China, beide Eltern haben ein chinesisches Arbeitsvisum. Am 24. Januar brach die Familie zu einem Urlaub nach Hongkong und ins Grenzgebiet von China und Macao auf. „In Hongkong hatten sich unsere Kinder auf einen Besuch im Disneyland gefreut. Doch der Park wurde just an dem Tag für unbestimmte Zeit wegen des Virus geschlossen“, berichtet der Vater, „wir selbst haben uns zu dem Zeitpunkt in keinster Weise Sorgen gemacht.“

Immer wieder fragt die Familie nach Anweisungen

Am 1. Februar trennt sich die Familie: Die Mutter kehrt mit einem Kind aufs chinesische Festland zurück, die beiden anderen Kinder wollen die Oma in Deutschland besuchen, der Vater soll für seine Firma einen Auftrag in Tschechien erledigen. Also fliegen die Drei von Hongkong über Moskau nach Hamburg. Vorher fragt der Schleswig-Holsteiner beim Hamburger Airport nach. „Ich hielt das für meine Pflicht. Ich wollte keine Gefahr nach Deutschland bringen. Ich habe sogar beim Robert-Koch-Institut ( RKI) nachgefragt, was wir tun müssen. Wir hätten uns auch freiwillig auf eigene Kosten testen lassen, damit unsere Freunde hier sicher sind. Doch es hieß nur: Nein, das ist nicht nötig.“ In Moskau werden alle Passagiere auf Fieber getestet. Die Familie darf ungehindert weiterreisen. In Hamburg wendet sich der Vater an das Personal sowie an die Bundespolizei, ob sie sich irgendwo melden sollen. „Nein, hieß es auch dort. Also habe ich ein Auto gemietet und bin mit den Kindern Richtung Kiel gefahren.“

Niemand sollte der Familie zu nahe kommen

Als sie in ihrem Haus ankommen, ändert sich alles schlagartig. „Unsere Kinder hatten natürlich ihre Freunde über unsere Pläne informiert. Als wir am Sonnabend spät ankamen, sagten uns Freunde, dass bereits am Tag zuvor die ehemalige Schule beziehungsweise das Schulamt erklärt hat, niemand solle sich uns nähern. Ich begreife nicht, warum uns niemand vorher kontaktiert hatte, die Kontaktnummern waren bekannt. Selbst wenn die Maßnahme sinnvoll war – warum erst zu einem Zeitpunkt, als wir schon zig Personen hätten anstecken können?“

Quarantäne trotz negativem Ergebnis

Das Stresslevel sei bei ihm plötzlich sehr hoch gewesen. Die Oma sei gekommen, weil ja im Haus nichts vorhanden gewesen sei. Am nächsten Tag spürt der Familienvater Atemnot und einen starken Druck auf der Brust. „Da kam auch bei mir Panik auf.“ Er nimmt seine Kinder und fährt in die Klinik nach Eckernförde. Dort wird ihnen von einem Mitarbeiter in Schutzanzügen Blut abgenommen. Bis zum Testergebnis werden sie in der Klinik isoliert. Das Resultat kommt am nächsten Tag: negativ. Die Drei werden entlassen. „Auflagen wurden uns nicht gemacht, nur ein telefonischer Termin genannt. Die Familie denkt: Das war es.

„Inzwischen hatte sich aber das Gesundheitsamt nach unseren Reisedaten erkundigt. Am nächsten Tag kam der Anruf aus dem Amt: Wir wurden 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt. Schriftlich habe ich das aber erst auf Anfrage bekommen.“ Das gilt auch für die Großmutter. Ihr wird aber erlaubt, noch einmal einzukaufen und dann täglich zu Sohn und Enkeln zu fahren. Sie entscheidet dann selbst, dort für die zwei Wochen einzuziehen.

Zweite Probe nach 14 Tagen

Dass trotz eines ersten negativen Tests die Quarantäne sinnvoll ist, bestätigten RKI-Experten: Denn ein einziges Testergebnis schließe eine Infektion nicht völlig aus. Die Person könne dennoch infiziert sein, was aber erst im weiteren Verlauf nachweisbar sei. Das RKI empfiehlt daher nach, nach einem ersten Negativ-Test noch eine zweite Probe zu nehmen.

„Dennoch bleibe ich dabei, dass die Quarantäne oder zumindest die Überprüfung, ob wir eine Risiko darstellen, sofort nach unserer Landung hätte passieren müssen, um andere zu schützen“, so der Vater. „Vor allem hätten wir vorher informiert werden müssen. Ich hatte ja im Vorwege immer wieder darauf hingewiesen, dass wir aus China kommen.“ Das hat er auch an das Gesundheitsamt geschrieben.

Neue Regelungen bei Flügen

Inzwischen hat der Bund angeordnet, dass Piloten auf Flügen von Italien, China, Südkorea, Japan und dem Iran vor der Landung dem Tower über den Gesundheitszustand ihrer Passagiere berichten müssen. Dazu müssen diese sogenannte Aussteigekarten ausfüllen. Bei einem begründeten Verdacht soll dann ein Arzt noch an Bord den Passagier untersuchen und entscheiden, ob er in Quarantäne oder eine Klinik kommt.

Bleibt die Frage, wie die Familie in der Quarantäne versorgt wurde? „Ohne die Nachbarn und Freunde wäre das gar nicht gegangen. Sie haben für uns eingekauft und alles vor die Tür gestellt. Sie haben auch Pakete für uns angenommen – ich konnte ja nicht unterschreiben, weil ich dem Postboten dabei zu nahe gekommen wäre.“ 14 Tage lang müssen die vier Isolierten zweimal täglich Fieber messen und die Daten ans Gesundheitsamt übermitteln.

Die Folgen sind unklar

Am letzten Tag kommt um 8 Uhr der Amtsarzt ins Haus. „Er trug Mundschutz und Handschuhe und nahm Abstriche und Sekret.“ Das Testergebnis kommt gegen 17 Uhr: wieder negativ. Die Quarantäne wird aufgehoben.

Nun muss sich der Vater noch um die finanziellen Folgen kümmern. Denn da er nicht krank war, zahlt die Krankenversicherung nicht. Grundsätzlich steht jemandem, der behördlich unter Quarantäne gestellt und damit auch verpflichtet ist, diese einzuhalten, für den Verdienstausfall eine Entschädigung zu. Doch trifft das auch zu, wenn der Arbeitsvertrag im Ausland geschlossen wurde? Die Klärung mit den Behörden läuft noch.

