Kiel/Flensburg

Während die Fallzahlen in ganz Schleswig-Holstein tendenziell sinken, sind sie zuletzt in Flensburg gestiegen. Auch im Kreis Schleswig-Flensburg nimmt der Inzidenzwert zu. Vor vier Wochen lag er noch bei 35, nun sind es 80.

"Wenn sich die Zahlen in Flensburg und in Schleswig-Flensburg so entwickeln würden wie in den anderen Landesteilen, dann hätten wir heute in Schleswig-Holstein eine Inzidenz von deutlich unter 50", machte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch deutlich. Zu dem Zeitpunkt lag die Zahl der Neuinfektionen im Landesschnitt bei 53.

Flensburg: Drei Prozent der Bevölkerung Schleswig-Holsteins, aber 20 Prozent der Neuinfektionen

"Flensburg hat zum Ausbruchsgeschehen im Land in den letzten Tagen zum Teil 20 Prozent der Neuinfektionen beigetragen. Eine Stadt, die einen Bevölkerungsanteil von drei Prozent in Schleswig-Holstein hat", so Günther weiter. Flensburg hat unter den 15 Kreisen und kreisfreien Städten als einzige einen Inzidenzwert von mehr als 100.

Fünf Kreise liegen hingegen bereits unter der magischen Grenze von 35, bei der - aufs Land bezogen - Lockerungen vom Lockdown zu erwarten sind. Dazu gehört der Kreis Plön mit dem einmalig niedrigen Wert von 8,5. Weitere vier Kreise und Städte bewegen sich unterhalb dem 50er-Wert. Die restlichen fünf rangieren - mit Ausnahme Flensburgs - zwischen 100 und 50.

Das sah vor vier Wochen noch ganz anders aus: In zwölf von 15 Kreisen und Städten lag die Inzidenz bei mehr als 50, in sechs davon sogar bei mehr als 100. Unter 50 hatten nur drei, unter 35 keiner.

Bis auf besondere Ausbruchsgeschehen wie in Pflegeheimen im Kreis Segeberg oder in einem Schlachthof in Nordfriesland gibt es kaum eine Erklärung dafür, dass die Infektionszahlen so unterschiedlich ausfallen, wo doch überall die gleichen Regeln gelten.

Scharfe Kritik an Ausgangssperre in Flensburg

In Flensburg wird der Anstieg damit begründet, dass die britische Coronavirus-Variante ausgebrochen ist. Laut Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) macht sie dort ein Drittel der Neuinfektionen aus. Allerdings sagte er auch, dass die Mutante inzwischen in nahezu jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt nachgewiesen wurde.

Daniel Günther sieht Flensburg in einer Sondersituation, die verschärfte Maßnahmen rechtfertige. Dazu gehöre auch die ab Sonnabend verhängte nächtliche Ausgangssperre, die am Donnerstag aber auf Ablehnung stieß.

Der SSW, traditionell in Flensburg stark vertreten, hat im Sozialausschuss des Landtages fundamentale Kritik daran geäußert. Der SSW-Abgeordnete Christian Dirschauer sprach von Symbolpolitik. „Wie viele Menschen gehen denn mitten im Winter nach 21 Uhr noch auf die Straße? Und wohin, wenn doch alles geschlossen hat?“

Dem schloss sich am Donnerstag auch Lars Harms an, SSW-Chef im Landtag. „Eine solch extreme Grundrechtseinschränkung wäre nicht notwendig gewesen“, sagte er im Sozialausschuss. Es hätte mildere Mittel gegeben: eine ausgedehnte Maskenpflicht im gesamten Stadtgebiet zum Beispiel oder verstärkte Kontrollen am Tag.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lesen Sie auch: Wie sich das Coronavirus in Schleswig-Holstein verändert hat

Landesregierung will Privatpartys in Flensburg verhindern

„Grundrechtseinschränkungen sollten das allerletzte Mittel sein. Stattdessen sind sie das allererste.“ Zuvor hatten auch die Jungliberalen, die Nachwuchsorganisation der FDP, die Ausgangssperre zurückgewiesen. „Dass pauschal alle zwischen 21 und 5 Uhr eingesperrt werden, kann nicht der richtige Weg sein“, sagte Landeschef Erik Jäger.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wies darauf hin, dass es sich um einen „expliziten Wunsch der Stadt Flensburg“ gehandelt habe. Ziel sei es vor allem, Privatpartys zu unterbinden.

Lesen Sie auch: Ausgangssperre und Kontaktverbot in Flensburg - das müssen Sie jetzt wissen

In allen fünf Postleitzahlbezirken der Stadt gebe es eine gleichmäßig große Verteilung an Corona-Infektionen, außerdem bereite die starke Verbreitung der britischen Mutante Sorgen – und man befürchte, dass die gute Entwicklung in Schleswig-Holstein gefährdet werden könnte.

Auf eines wies Garg allerdings hin: „Auch das schärfste Schwert erfordert eine konsequente Durchsetzung, Kontrolle und Sanktionierung.“ Das sei nun Aufgabe der Stadt.