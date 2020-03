Wie viele Coronafälle gibt es in Schleswig-Holstein ?

Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen von verlässlichen, öffentlichen Quellen – laufend aktualisiert:

Welche Veranstaltungen in Schleswig-Holstein fallen aus?

Nach dem Verbot der Landesregierung von Großveranstaltungen mit über 1000 Personen am Dienstag, hat die Stadt Kiel am Donnerstag auch Theateraufführungen mit Besucherzahlen unter 1000 verboten. Die Kreise Plön, Ostholstein und Rendsburg-Eckernförde haben Meldepflichten für Veranstaltungen ab 50 beziehungsweise 100 Personen eingeführt. Welche Veranstaltungen im Einzelnen abgesagt wurden, lesen Sie in unserem Liveblog.

Wer zahlt, wenn Veranstaltungen ausfallen? Und was ist mit meinem Urlaub?

Nachdem die Landesregierung Großveranstaltungen untersagt hat, werden in Schleswig-Holstein Konzerte, Lesungen und Sportevents abgesagt. Manch einer möchte gar seinen Urlaub stornieren. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist mit Spielen von Holstein Kiel und THW Kiel ?

Gegen Jahn Regensburg soll Holstein Kiel am Wochenende noch vor leeren Rängen spielen, danach könnte es vermutlich eine Spielpause bis April geben. Die endgültige Entscheidung der DFL steht noch aus.

Die Handball-Bundesliga setzt den Spielbetrieb aufgrund des Coronavirus bis zum 22. April aus. Damit ist auch der THW Kiel bei insgesamt fünf Partien betroffen. Auch das Final Four um den DHB-Pokal am 4. und 5. April in der Hamburger Barclaycard Arena nicht wie geplant stattfinden. Die Handball-Bundesliga (HBL) als Ausrichter des Finalturniers plant eine Verschiebung innerhalb der Saison.

Wie ist die Situation in Kitas, Schulen und Hochschulen?

Ab Montag, 16. März, wird die Betreuung in Kitas und der Unterricht an Schulen bis 19. April 2020 eingestellt. Auch die Hochschulen in Schleswig-Holstein bitten Studenten, zu Hause zu bleiben. Mehr dazu hier.

Fahren die Fähren noch planmäßig?

Aufgrund der verschärften Einreisebedingungen wird der Liniendienst der Colorline zwischen Kiel und Oslo eingestellt. Wie die Reederei mitteilt, erfolgt die Maßnahme aufgrund der Entwicklung rund um das Coronavirus.

Stenaline verkehrt weiterhin regulär auf der Strecke Kiel-Göteborg.

Was kann jeder tun, um sich vor Ansteckung zu schützen?

Gesundheitsämter raten, sich mehrmals am Tag gründlich die Hände zu waschen. Normale Seife reicht aus, das Wasser sollte lauwarm sein, und die Hände sollten mindestens 20 Sekunden gründlich abgerieben werden, einschließlich der Finger. Auch Türklinken zu desinfizieren sei sinnvoll.

Zu Menschen mit augenscheinlichen Erkältungssymptomen sollte ein Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern eingehalten werden. Ein Mundschutz sei wenig verlässlich, heißt es vonseiten der Ämter. Husten und niesen sollte man in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Taschentücher sollten nur einmal verwendet werden.

Welche Symptome treten bei einer Infektion mit dem Coronavirus auf?

Die ersten Coronavirus-Symptome gleichen denen einer Grippe. Husten, Halskratzen, Abgeschlagenheit und Fieber treten auf, manche Betroffene leiden auch an Durchfall. Nur bei einem Teil der Patienten führt die Erkrankung zu Atemproblemen und Lungenentzündung.

Was kann ich tun, wenn ich glaube, mich mit dem Virus infiziert zu haben?

Wer glaubt, selbst von Covid-19 betroffen zu sein, sollte keine Arztpraxis oder Notaufnahme aufsuchen – dadurch könnten im Zweifel andere Patienten angesteckt werden. Kieler, die in jüngster Zeit in betroffene Gebiete gereist sind oder Kontakt zu Personen hatten, die infiziert sein können, sollten sich entweder in ihrer Arztpraxis anmelden oder außerhalb der Sprechzeiten unter 116117 anrufen.

Bürgertelefone in der Region

Kreis Rendsburg-Eckernförde : 04331 202-850 oder gesundheitsschutz@kreis-rd.de

04331 202-850 oder gesundheitsschutz@kreis-rd.de Für Arbeitgeber im Kreis Rendsburg-Eckernförde : 04331 202-7042 oder Arbeitgeber.Corona@kreis-rd.de

04331 202-7042 oder Arbeitgeber.Corona@kreis-rd.de Kreis Plön : 04522-743743

04522-743743 Kreis Segeberg : 04551-9519833

04551-9519833 Neumünster : 04321-3322888

04321-3322888 Schleswig-Holstein : 0431-79700001

0431-79700001 Bundesgesundheitsministeriums : 030-346465100

Was passiert bei einer Quarantäne?

Das Infektionsschutzgesetz legt fest, dass Quarantäne bei „Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern“ angeordnet werden kann. Zuständig dafür sind die Gesundheitsämter. Bei einem Corona-Verdacht wird der Zustand der betroffenen Person in der Regel für 14 Tage beobachtet. Der Grund dafür ist, dass die Inkubationszeit – also die Zeit zwischen Ansteckung und Beginn von Symptomen der Krankheit – nach bisherigem Stand so lange dauert. Kielern, die sich nicht allein über Verwandte oder Nachbarn versorgen lassen können, bietet die Stadt gemeinsam mit dem Ehrenamtsbüro „ Nette Kieler“ Unterstützung an.

Was soll ich tun, wenn ich aus einem Risikogebiet komme?

Auch wenn Sie keine Krankheitszeichen haben, sollten sie alle unnötigen Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Informieren Sie auf jeden Fall Ihren Arbeitgeber und klären Sie ab, ob Sie zu Hause bleiben und von dort arbeiten können. Außerdem sollten Sie auf Händehygiene, Husten- und Niesetikette achten. Beim ersten Auftreten von Krankheitszeichen der Atemwege, bei Fieber oder Durchfall sollten Sie Ihren Arzt oder das Patiententelefon 116117 anrufen und auf Ihre Reise hinweisen