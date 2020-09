Kiel

40 Neuinfektionen kamen von Mittwoch auf Donnerstag hinzu – zuletzt lagen die Meldezahlen Mitte August auf diesem Level, als Urlaubsrückkehrer die Fälle in die Höhe trieben. In den vergangenen sieben Tagen wurden laut Robert-Koch-Institut 138 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4374.

„Die jetzigen Infektionszahlen beruhen nicht mehr größtenteils auf Reiserückkehrern. Die Wahrscheinlichkeit einer Zirkulation innerhalb der Bevölkerung erhöht sich mit einem Anstieg der Zahlen“, sagt ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums. „Eine Rolle spielen etwa Familienfeiern.“ Auch ein Vorfall wie der Corona-Ausbruch in der Hamburger Bar „Katze“, wo sich nach Annahmen der Behörden 600 Menschen angesteckt haben könnten, hat Auswirkungen: Freitag wurden mehrere Fälle im Kreis Pinneberg bekannt.

Für den Sport wird das Wochenende eine Bewährungsprobe

Zuletzt konnte sich die Bevölkerung über zahlreiche Lockerungen im gesellschaftlichen Leben freuen. „Der Entscheidung über Lockerung oder Verschärfung geht eine gewissenhafte Abwägung zwischen dem notwendigen Gesundheitsschutz und der Verhältnismäßigkeit von Beschränkungen voraus“, betonte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU). Basis dafür sei nach wie vor das kooperative Verhalten aller Schleswig-Holsteiner, fügte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) hinzu. „Das gilt insbesondere für das Wiederzulassen von Zuschauern bei Veranstaltungen oder Sportereignissen. Das Wochenende wird für Fans und Vereine eine Bewährungsprobe, und ich appelliere an jeden Einzelnen, dazu beizutragen, dass diese gelingt.“ Beide mahnten, bestehende Regeln wie das Abstandhalten und Masketragen ernst zu nehmen. Günther: „Ich bitte erneut alle Menschen darum und erwarte, dass erforderliche Beschränkungen eingehalten werden – von der korrekten Angabe der Kontaktdaten bis hin zur Einhaltung einer angeordneten Quarantäne. Nur so kann die Ausbreitung der Infektion wirksam begrenzt werden.“

Noch nicht im kritischen Bereich

Während anderswo, etwa in München, schon der Grenzwert von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche überschritten wurde, ist Schleswig-Holstein bisher recht stabil bei den Meldezahlen. „Aber auch hier muss mit einem Anstieg gerechnet werden“, so ein Sprecher aus dem Gesundheitsministerium. Es erreicht noch keine Stadt und kein Kreis den kritischen Grenzwert der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz. Auffallend hoch ist derzeit die Inzidenz allerdings in Neumünster, laut Robert-Koch-Institut lag dort gestern bei 27,7. Zum Vergleich: Kiel und Flensburg kommen lediglich auf zwei Fälle pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche, Lübeck auf sechs.

Neumünsters Inzidenz durch Reiserückkehrer erhöht

Nach Angaben von Neumünsters Sprecherin Janin-Susann Stolten gehen die neuen Fälle auf viele Reiserückkehrer zurück, die Infektionen eingeschleppt haben. „Superspreader oder Massenveranstaltungen mit Folgen haben wir bisher nicht ermittelt.“ Es gebe aber auch Ansteckungen innerhalb Schleswig-Holsteins. „Wir haben diverse Fälle, wo die Infektionsquelle nicht ermittelt werden konnte.“ Die Infektionen, die zuletzt in der Landesunterkunft für Flüchtlinge aufgetreten seien, spielten nahezu keine Rolle, so Stolten.

Dort war am Freitag bei einem 18-jährigen Marokkaner am Ende einer 14-tägigen Quarantäne das Coronavirus nachgewiesen worden. Der Mann war bei seiner Ankunft Anfang September nicht krank gewesen, aber in einer Gruppe von vier Flüchtlingen unterwegs, von denen einer positiv auf Covid-19 getestet worden war. Als Kontaktperson hatte er sich vorbeugend in Quarantäne begeben, zwischenzeitliche Tests waren negativ ausgefallen – bis Freitag. Der junge Mann wurde in die Isolation verlegt. Seine beiden Begleiter bleiben in Quarantäne. 184 weitere Personen befinden sich in der Unterkunft derzeit in Quarantäne, eine weitere Person in Isolation.

