Es ist eine entsetzliche Vorstellung: Die Zahl der Intensivpatienten steigt so an, dass nicht mehr jeder versorgt werden kann. Dass Ärzte wählen müssen, wer an ein Beatmungsgerät darf und wer nicht. Erste Krankenhäuser melden, dass ihre Intensiv-Kapazität erschöpft ist. Und in Schleswig-Holstein?