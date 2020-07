Dithmarschen

Aufgrund der Einwohnerzahl von rund 133.000 liegt die rechnerische Grenze für eine Einstufung als Risikogebiet bei 66,5 Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage.

Kreis Dithmarschen : Weitere Tests stehen noch aus

Neben weiteren Positivfällen aus der Testreihe im Zuge des Ausbruchsgeschehens in Heide haben sich unabhängig davon auch in anderen Teilen des Kreises Neuinfektionen ereignet. Auch für Heide stehen noch weitere Testungen an.

Der Kreis will am Donnerstag über Maßnahmen informieren, die zur Eindämmung der Virusverbreitung innerhalb der Stadt Heide beitragen sollen.

