Covid-Transporte nach Schleswig-Holstein offenbar in kommender Woche

Trotz der bundesweit niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz von 152,8 kommt es in Schleswig-Holstein zu Einschränkungen im Gesundheitswesen. Grund ist die sich zuspitzende Corona-Lage im Südosten Deutschlands. Das Universitätsklinikum UKSH als größtes Krankenhaus im Land reduziert sein medizinisches Angebot ab Montag, um Intensivkapazitäten vor allem für Covid-Patienten aus Bayern, Sachsen und Thüringen zu schaffen. Die sind offenbar in der kommenden Woche zu erwarten.

Das UKSH wies am Freitag darauf hin, dass dringliche Operationen weiterhin vorgenommen werden. Das gelte bei Herz- und onkologischen Erkrankungen, Unfällen und Schlaganfällen. Schwangere werden weiterhin jederzeit zur Entbindung aufgenommen. „Das UKSH bittet seine Patientinnen und Patienten darum, vereinbarte Termine nicht eigenständig und ohne Rücksprache mit den Stationen und Ambulanzen auszusetzen“, heißt es in der Mitteilung der Klinik.

Bayern, Sachsen und Thüringen hatten um Hilfe gebeten

UKSH-Vorstandsvorsitzender Jens Scholz appellierte: „Lassen Sie uns gemeinsam Sorge tragen, dass nicht auch bei uns die Situation außer Kontrolle gerät. Halten Sie sich an die bekannten Maßnahmen: Abstand, Maske und Hygiene. Reduzieren Sie Ihre Kontakte jetzt und besuchen Sie keine Großveranstaltungen – die Modellierungen zeigen, dass es uns bei einer Kontaktreduktion von 70 Prozent gelingen kann, die vierte Welle zu brechen. Und vor allen Dingen: Lassen Sie sich impfen und boostern! Nur so finden wir einen gemeinsamen Weg aus dieser schweren Krise.“

„Die Aktivierung des Kleeblatt-Mechanismus verdeutlicht, dass im Süden und Osten nicht nur Universitätskliniken an ihre Belastungsgrenzen kommen, sondern auch die Beteiligung der nicht universitären Krankenhäuser an der Covid-19-Versorgung nicht mehr hinreichend gegeben ist. Damit auch diese Häuser sich an der Covid-19-Versorgung beteiligen können, sollten die Freihaltepauschalen wieder ­ein­geführt werden“, sagte Scholz.

Mit diesen Pauschalen waren Kliniken im vergangenen Jahr entschädigt worden, wenn sie Betten für Covid-Patienten reserviert hatten. Allerdings gab es auch Kritik, dass die Zahlungen unzureichend waren. Am Dienstag hatten unter anderem Bayern, Sachsen und Thüringen über das sogenannte Kleeblatt-System Hilfe angefordert, um Covid-Patienten aus überlasteten Kliniken in andere Teile Deutschlands zu verlegen. Auch in Schleswig-Holstein war eine Meldung eingegangen.

173 Covid-Patienten in Kliniken Schleswig-Holsteins

Das Kieler Gesundheitsministerium rechnete am Freitag jedoch nicht damit, dass es noch am Wochenende zu Transporten nach Schleswig-Holstein kommt. Zudem droht offenbar keine Überlastung der Kliniken im Land durch zusätzliche Patienten. Die Auslastung der Kliniken bilde die Grundlage für Unterstützungszusagen an andere Bundesländer, hieß es. Die Krankenhäuser melden dem Ministerium einem Sprecher zufolge täglich, wie viele Ressourcen sie noch haben.

In Schleswig-Holstein werden zurzeit 173 Covid-Patienten behandelt, davon 42 auf Intensivstationen. 21 von ihnen müssen beatmet werden. Knapp 15 Prozent der Intensivbetten im Land sind noch frei, das sind 116 von 794. Das UKSH kann seine Kapazitäten von 240 Betten an den Standorten Kiel und Lübeck auf 406 ausbauen.

Dafür müsse Personal aus anderen Klinik-Abteilungen zusammengezogen werden. Das UKSH bittet deshalb Menschen mit Erfahrungen in medizinischen Berufen wie Pflege, ärztlicher Dienst und Studierende der Humanmedizin, sich als freiwillige Helfer zu melden, um die abberufenen Mitarbeiter zumindest zum Teil zu ersetzen.

UKSH sucht freiwillige Helfer

Die Helfer könnten je nach Qualifikation in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. Gesucht werde etwa Personal in der Normal- und Intensivpflege, in den Test- und Impfzentren aber auch für „patientenfernere“ Aufgaben wie zum Beispiel das Verteilen des Essens, so UKSH-Sprecher Oliver Grieve.

Das Klinikum hatte bereits in der ersten Corona-Welle viel Solidarität durch Unterstützer auf den Stationen erfahren, darauf hofft es nun erneut. Eine Registrierung ist online unter www.uksh.de/helfen oder per E-Mail an helfen@uksh.de möglich.

