Premiere auf der Ostsee: Das neue Trainingsschiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ist am Dienstag von Kiel zur ersten Fahrt nach Maasholm aufgebrochen. Zuvor hatte die „TS 209“ den Nord-Ostsee-Kanal passiert.

Das 22 Meter lange Ausbildungsschiff war auf der Schiffswerft Hermann Barthel in Derben (Sachsen-Anhalt) seit 2019 gebaut worden.

Die Indienststellung war im Juli. „Zunächst war das neue Schiff bei uns in Bremen ausgerüstet worden. Am Montag ist es dann zur ersten Fahrt ausgelaufen“, sagt Patrick Testa-Kreitz von den Seenotrettern aus Bremen.

„TS 209“ läuft Kiel, Maasholm und Neustadt an

Durch den Nord-Ostsee-Kanal ging es zuerst nach Kiel. Vom Tiessenkai in Holtenau aus startete die „TS 209“ am Dienstag dann zur Fahrt nach Maasholm an der Schleimündung. Anschließend soll es nach Neustadt gehen.

Die Bezeichnung „TS 209“ ist nur der Projektname. „Die Einheit bekommt noch einen richtigen Namen. Das ist im Rahmen einer feierlichen Taufe geplant“, so der DGzRS-Sprecher.

Erstes Schulschiff für die Seenotretter der DGzRS

Der Neubau ist das erste speziell für die Seenotretter gebaute Schulschiff. Es soll zukünftig an allen Stationen zwischen Borkum im Westen und Ueckermünde zum Einsatz kommen. Mit den Rettungseinheiten vor Ort sollen dann verschiedene Szenarien durchgespielt werden, so Testa-Kreitz.

Dabei sollen dann die überwiegend ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer der Gesellschaft Kenntnisse gute Seemannschaft, das Schleppen von Schiffen, Anlegemanöver und Navigation nach Radar trainiert werden.

Der Neubau soll dabei auch als Übungsplattform genutzt werden. Dabei können die Innenräume und der Maschinenraum genutzt werden. Finanziert wurde das mehrere Millionen Euro teure Schiff vollständig aus einer Erbschaft, die den Seenotrettern gespendet worden war. Heimathafen des Schiffes ist Bremen.