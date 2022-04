Eutin

Schwimmenlernen auf dem Trockenen: Mit Juliana Soproni setzte ausgerechnet eine DLRG-Schwimmausbilderin diese Idee in die Tat um. Die Pandemie verschaffte der 45-Jährigen genügend Freiraum, ein Videoprojekt mit Trainingsfilmen zum Mitmachen für zu Hause umzusetzen.

Online-Schwimmtraining: Ente Renate erklärt im Stil der Sendung mit der Maus

Erst seit einem Monat stehen die sechs Folgen à 20 Minuten mit altersgerechten Erklärungen im Stil der Sendung mit der Maus zum Abrufen bereit. In ihrem Mittelpunkt: Trockenente Renate. Humorvoll soll sie die Kinder dazu bringen, sich schon vor der ersten Schwimmstunde mit dem Thema zu befassen – und das nicht nur durch Zuschauen, sondern auch durch Mitmachen. „Wenn sie sich schon vorher damit beschäftigen, geht es im Wasser später viel schneller“, glaubt Juliana Soproni. Die DLRG-Ausbilderin, die normalerweise in Eutin arbeitet, geht von etwa zwei Stunden Ersparnis aus. Denn mit dem Kursus werde motorisch schon ein Pfad gelegt. Das spare Zeit und Geld.

Ihre berufliche Situation als Musikerin in der Pandemie verschaffte Soproni Zeit, kreative Lösungen gegen den rapide wachsenden Stau an Schwimmwilligen zu entwickeln. „Es ist schon vor Corona ein Problem gewesen, dass wir mehr Anfragen als Plätze hatten“, berichtet sie. Die Wartezeit beim Anfängerkursus Seepferdchen sei bundesweit ein Jahr gewesen. „Dieser Stau hat sich in der Pandemie auf etwa zwei Jahre verlängert“, so Soproni. „In Eutin haben wir die Warteliste bei 100 geschlossen.“

„Die Misere fängt mit den Schwimmzeiten an“

Trotz diverser Förderprogramme, „werden etwa 50 Prozent der Schüler und Schülerinnen, beim Verlassen der Grundschule nicht sicher schwimmen können“, prophezeit Soproni und ergänzt: „Die Misere fängt mit den nicht vorhandenen Schwimmzeiten in den Hallen an.“ Hallen, die geschlossen werden und der Mangel an Ausbildern würden die Situation zusätzlich verschärfen.

Diese schwierige Situation sei ihr immer präsent gewesen, sagt die Trainerin. Als sie mal wieder auf ihrem Pilatesball liegt, schießt ihr durch den Kopf: „Das sind ja schon irgendwie Schwimmübungen.“ Juliana Soproni beginnt, das Projekt in Kooperation mit der DLRG zu konzipieren. Doch was kann man trocken trainieren und was nicht? Wen möchte man ansprechen und wie gestaltet man das witzig und kurzweilig? Für die Umsetzung kann sie den Fotografen und Filmemacher Andreas Beer begeistern.

Das Projekt ist aber zu groß, um es nur ehrenamtlich umzusetzen. Finanzielle Unterstützung kommt über eine Crowdfundingaktion, Sponsoren und Spenden rein. Die Kosten für den Trockenschwimmkursus von 25 Euro dienen ebenfalls der Refinanzierung der Produktion. Ende 2021 ist schließlich die letzte Folge im Kasten.

Die Trockenente Renate hilft, abstrakte Zusammenhänge verständlich zu erklären. Quelle: privat

Im Vordergrund steht immer die kindgerechte, humorvolle Ansprache, auch dank der Trockenente Renate, die abstrakte Zusammenhänge verständlicher macht. Die filmische Umsetzung per Greenscreen-Technik sorgt für Abwechslung im ansonsten gleichbleibenden Setting. Denn durch die Einspielungen aus der Schwimmhalle gelingt immer wieder der gedankliche Sprung vom Wohnzimmer ins Wasser.

Von der Methodik bauen alle Filme aufeinander auf. Es handelt sich um Bewegungsvideos zum Mitmachen. Experimente lockern das Training auf. Dabei handelt es sich um Übungen mit einfachen Utensilien zur Stärkung der Muskeln und Verbesserung der Kondition. Das zentrale Hilfsmittel des pädagogischen Gesamtkonzepts ist ein normaler Wasserball, der aber nur zur Hälfte aufgepumpt ist.

Warum beim Gleiten die Körperspannung so wichtig ist, wird im ersten Video beispielsweise mit einer harten und einer gekochten Nudel erklärt. In Folge zwei geht es um Armzug und Atmung, gefolgt vom Thema Wasserwiderstand, Beinschlag und Atmung bis zur Koordination von Brustschwimmen mit Atmung. Das letzte Video richtet sich mehr an die Eltern. Es zeigt vier Grundübungen im Wasser, die Eltern mit ihren Kindern selbst üben können.

■Hier kommt man zur Anmeldung auf der Webseite von Juliana Soproni und Trockenente Renate: Online-Schwimmkurs

Die in der Pandemie geborene Idee wird aber auch noch weiter funktionieren, wenn Schwimmunterricht wieder normal möglich ist, glaubt Soproni. Der Online-Kurs biete in vielerlei Hinsicht eine gute Ergänzung zum Hallentraining. „Die Eutiner Grundschule mit ihren vier Standorten hat den Videokursus bereits in den Unterricht integriert.“ Außerdem soll die lehrreiche Trockenente Renate natürlich auch bei der Ausbildung in der DLRG eingesetzt werden. Juliana Soproni will mit dem Trockenschwimmkursus an möglichst viele Schulen herantreten und hofft, „dass er in der Breite angenommen wird“.

