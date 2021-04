Kiel/Rendsburg

„Ab Mai sollen wir die Türme wieder besetzen. Aber in den vergangenen Monaten konnten wir weder trainieren noch unseren Nachwuchs ausbilden“, sagt Inga Zellmer. Sie ist in der Rendsburger Ortsgruppe der Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) aktiv und blickt mit Bauchschmerzen auf die im Mai beginnende Badesaison.

Öffnen kostet die Bäder Geld

Als Wasserwacht seien jedes Jahr viele Jugendliche im Einsatz, die normalerweise in den Wintermonaten ihre Scheine für den Rettungsdienst machten. „Anders als die alten Hasen haben sie das Abschleppen von in Not geratenen Menschen noch nicht tausendmal geübt und brauchen dringend die Möglichkeit zu trainieren.“ Zwar erlaubt die Landesverordnung, dass Schwimmbäder für das Training von Rettungskräften öffnen dürfen. „Viele machen das aber aus Kostengründen nicht“, so Zellmer.

Um Mangeln an Rettern muss sich keiner Sorgen

Zum Start der Saison im Mai seien vor allem erfahrene Ehrenamtler als Wasserwacht im Einsatz, gut die Hälfte der Sommerbesetzung an den Stränden bestehe aber aus Nachwuchsretterinnen und -rettern, sagt DLRG-Landesgeschäftsführer Thies O. Wolfhagen. „Bis dahin ist zum Glück noch ein bisschen Zeit, und wir hoffen, dass viele der Youngster bis dahin fertig ausgebildet werden können.“ Dass es sonst zu wenig Bewerber für die Einsätze an Stränden und Seen im Norden gebe, befürchtet er nicht. „Wir hatten 2020 sogar mehr als in den Vorjahren.“

Die Schwimmeinheiten fehlten natürlich vielen, mancher gehe aktuell trotz Temperaturen im Neoprenanzug regelmäßig in freie Gewässer. „Neben dem üblichen Training im Wasser gibt auch sehr gute andere Möglichkeiten, um sich den Winter über fit zu halten“, sagt Thomas Harmgarth von der DRK-Wasserwacht. „Die Rettungstechniken beherrschen alle ohnehin – das ist zwingende Voraussetzung für den Einsatz.“ Es werde niemand eingeteilt, der nicht fit sei. Normalerweise müssen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer ihren Schein regelmäßig auffrischen, diese Pflicht ist laut Wolfhagen wegen Corona derzeit ausgesetzt. Stattdessen werde am Dienstort mit der „Run-Swim-Run-Übung“, bei der abwechselnd gelaufen und geschwommen werden muss, vorab die Einsatzfähigkeit geprüft.

Trotz Körperkontakts keine frühere Impfung

Nach dem boomendem Deutschland-Tourismus im vergangenen Jahr rechnet die DLRG auch diesen Sommer mit vollen Stränden und einem hohen Einsatzaufkommen. Zellmer ärgert deshalb, dass Rettungsschwimmer nicht weiter vorn in der Impfreihenfolge berücksichtigt werden. „Wir kommen in Not geratenen Menschen zwangsläufig körperlich nah. Im Wasser kann ich keine Maske tragen, kritisch wird auch die Mund-zu-Mund-Beatmung.“ Ihre fehle hier die Unterstützung aus der Politik.

Harmgarth bestätigt, dass der Eigenschutz für die Retter ein sehr wichtiges Thema sei. „Unsere Einsatzkräfte wünschen sich die Möglichkeit zur Impfung.“ Es gebe dazu bereits Gespräche mit dem Land, sagt Wolfhagen. Teilweise seien die Retter bereits geimpft, weil sie sich auch im Katastrophenschutz engagieren.

Die Hygienekonzepte aus dem vergangenen Jahr werden übernommen, so soll die Wacht wieder in festen Teams und mit Maske unterwegs sein. Komme es zu einem Notfall mit Wiederbelebung, sollen die Retter per Beutel und Maske beatmen. „Das Material befindet sich in den Sanitätstaschen und ist immer mit dabei“, so Harmgarth. Zudem gibt es Filtertücher, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.