"Aufgrund der Strömungs- und Wellensituation ist das Baden in weiten Teilen der Lübecker Bucht LEBENSGEFÄHRLICH!", heißt es in dem Tweet, den die Integrierte Rettungsleitstelle (IRLS) Süd am Sonnabendvormittag abgesetzt hat. Da hatte die DLRG Scharbeutz-Haffkrug in der inneren Lübecker Bucht, zwischen Niendorf im Süden und Haffkrug im Norden, bereits überall die roten Flaggen gehisst. Mittlerweile weht die rote Flagge auch in Travemünde.

Das ist die höchstmögliche Warnstufe. Trotz des sommerlichen Wetters solle auf das Baden in den Fluten der Ostsee verzichtet werden, mahnt die Leitstelle. „Wir wissen, es ist warm“, heißt es in der Nachricht, „aber die Ostsee hat zur Zeit von oben schlecht bis gar nicht sichtbare Unterströmung!“

In diesem Video aus dem Sommer 2014 erfahren Sie, warum die Strömung so gefährlich sein kann:

RND/sas