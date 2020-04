DNA-Massentest: Mutter der Babyleiche nicht gefunden

Glinde

Die Identität des toten Säuglings, den ein Schüler im März 2019 im Gellhornpark in Glinde fand, ist damit nach wie vor ungeklärt. Ermittler hatten dem Jungen den Namen "Leander" gegeben. Nun konnte auch bei einem DNA-Massentest in der im Süden von Schleswig-Holstein gelegenen Stadt die Mutter des Kindes nicht ermittelt werden. Das berichtet das Hamburger Abendblatt.

"Es war auch kein naher Verwandter dabei", sagte Oberstaatsanwältin Ulla Hingst über die sogenannte Reihenuntersuchung im Februar 2020. Vor gut einem Jahr hatte ein Schüler das Kind in ein blaues Handtuch gewickelt und teilweise im Boden vergraben entdeckt.

Anzeige

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Junge wurde halb vergraben zurückgelassen

Den Ermittlungen zufolge lag der Junge maximal zwei Wochen in dem Waldstück. Ob er bereits tot war, als er zurückgelassen wurde, dazu will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: DNA-Massentest in Glinde

Experten vermuten, dass die Mutter aus der Umgebung kommen könnte. Polizeisprecher Stefan Muhtz sagte: "Oft gibt es in solchen Fällen eine räumliche Nähe zwischen dem Ablageort des Kindes und dem Wohnort der Mutter."

Mehr als 200 Frauen erschienen nicht zu dem Test

Nach Angaben des Abendblatts hatten die Ermittler 530 Mädchen und Frauen zwischen 13 und 48 Jahren angeschrieben und zu einer freiwilligen Speichelabgabe aufgefordert. Ein Teil von ihnen hatte sich bei den Behörden gemeldet und um einen anderen Termin gebeten. Wegen der Corona-Krise konnten diese Tests jedoch noch nicht nachgeholt werden.

Sollten die Frauen jedoch auch einem Nachholtermin fern bleiben, will sie die Polizei genauer überprüfen.

Lesen Sie auch: Drohung im Prozess wegen Drohmails

Andere Bemühungen, die Eltern des Säuglings zu ermitteln, sind bisher ebenfalls erfolglos gewesen. Mutter und Vater des Kindes sind nicht in einer Datei des Bundeskriminalamtes erfasst, deren DNA schon einmal an einem Tatort gesichert wurde. Außerdem haben die Beamten in Glinde Plakate mit einem Zeugenaufruf ausgehängt.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.